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ЕР подготовила предложения для включения в послание Путина парламенту
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РИА Новости

ЕР подготовила предложения для включения в послание Путина парламенту

16:47 26.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. "Единая Россия" подготовила и направила в администрацию президента РФ предложения в социальной сфере для включения в послание президента Федеральному собранию, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
"Мы уже проработали ряд конкретных предложений и инициатив в социальной сфере, которые обсуждали с людьми в регионах. Все они были направлены руководству администрации президента с просьбой учесть в послании президента, которое состоится 15 января. Надеемся, что их поддержат", - сказал Турчак на заседании президиума генсовета ЕР.
В начале недели пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января, и отметил, что "предметная работа над содержанием сейчас только начинается".
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Единая РоссияАндрей ТурчакВладимир ПутинРоссияПолитика
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