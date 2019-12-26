ЕР подготовила предложения для включения в послание Путина парламенту

"Мы уже проработали ряд конкретных предложений и инициатив в социальной сфере, которые обсуждали с людьми в регионах. Все они были направлены руководству администрации президента с просьбой учесть в послании президента, которое состоится 15 января. Надеемся, что их поддержат", - сказал Турчак на заседании президиума генсовета ЕР.