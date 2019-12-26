ЕР подготовила предложения для включения в послание Путина парламенту

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. "Единая Россия" подготовила и направила в администрацию президента РФ предложения в социальной сфере для включения в послание президента Федеральному собранию, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
"Мы уже проработали ряд конкретных предложений и инициатив в социальной сфере, которые обсуждали с людьми в регионах. Все они были направлены руководству администрации президента с просьбой учесть в послании президента, которое состоится 15 января. Надеемся, что их поддержат", - сказал Турчак на заседании президиума генсовета ЕР.
В начале недели пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января, и отметил, что "предметная работа над содержанием сейчас только начинается".
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