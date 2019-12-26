Никитин предложил провести съезд сельских предпринимателей

"Для обсуждения разных решений, в том числе успешных практик в развитии малого бизнеса на селе, считаю, необходима постоянная форум-площадка. В связи с чем выступаю с инициативой проведения первого всероссийского съезда сельских предпринимателей и, соответственно, готовности принять его на Тамбовщине", - сказал глава региона на заседании государственного совета по вопросам аграрной политики.