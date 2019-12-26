Никитин предложил провести съезд сельских предпринимателей

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин предложил провести первый всероссийский съезд сельских предпринимателей, где можно будет обсудить успешные практики, и не только агропродовольственной сферы.
"Для обсуждения разных решений, в том числе успешных практик в развитии малого бизнеса на селе, считаю, необходима постоянная форум-площадка. В связи с чем выступаю с инициативой проведения первого всероссийского съезда сельских предпринимателей и, соответственно, готовности принять его на Тамбовщине", - сказал глава региона на заседании государственного совета по вопросам аграрной политики.
По словам Никитина, на сельских территориях предпринимательство связано не только с агропродовольственной, но и с другими, не сельскохозяйственными сферами.
"Услуги по перевозке сельскохозяйственного сырья и продукции, услуги по организации общественного питания, парикмахерские услуги, сбор дикоросов и многое, многое другое. И далеко не всегда предприниматели из этих сфер могут обратиться за поддержкой в свой районный центр", - сказал Никитин.