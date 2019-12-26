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Тамбовская область
2019-12-26T16:29+0300
https://ria.ru/20191226/1562894644.html
Никитин предложил провести съезд сельских предпринимателей
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РИА Новости

Никитин предложил провести съезд сельских предпринимателей

16:29 26.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Тамбовской области Александр Никитин
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин предложил провести первый всероссийский съезд сельских предпринимателей, где можно будет обсудить успешные практики, и не только агропродовольственной сферы.

"Для обсуждения разных решений, в том числе успешных практик в развитии малого бизнеса на селе, считаю, необходима постоянная форум-площадка. В связи с чем выступаю с инициативой проведения первого всероссийского съезда сельских предпринимателей и, соответственно, готовности принять его на Тамбовщине", - сказал глава региона на заседании государственного совета по вопросам аграрной политики.

По словам Никитина, на сельских территориях предпринимательство связано не только с агропродовольственной, но и с другими, не сельскохозяйственными сферами.
"Услуги по перевозке сельскохозяйственного сырья и продукции, услуги по организации общественного питания, парикмахерские услуги, сбор дикоросов и многое, многое другое. И далеко не всегда предприниматели из этих сфер могут обратиться за поддержкой в свой районный центр", - сказал Никитин.
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Тамбовская областьАлександр НикитинЭкономика
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