В Грузии задержали семь членов международной ОПГ

Ведомство отмечает, что в Тбилиси, Кутаиси и Батуми также найдены лабораторный инвентарь и химические средства для изготовления наркотических веществ. По данным министерства, задержанных обвиняют в незаконном изготовлении, хранении и реализации наркотиков в Армении, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, а также в городах Грузии.