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В Грузии задержали семь членов международной ОПГ
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РИА Новости

В Грузии задержали семь членов международной ОПГ

16:28 26.12.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкАвтомобиль грузинской полиции в Тбилиси.
Автомобиль грузинской полиции в Тбилиси.
© Sputnik
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 26 дек — РИА Новости. МВД Грузии сообщило о задержании семи человек - членов преступной группировки, занимавшейся изготовлением и продажей наркотиков на территории страны и за границей, изъяты наркотические вещества на сумму более 2 миллионов долларов, среди задержанных - граждане Грузии, Киргизии, Украины, России и Казахстана.
"Сотрудники правоохранительных органов Грузии в городах Тбилиси, Кутаиси и Батуми задержали граждан Грузии, России, Украины и троих граждан Казахстана. При личном обыске и обыске их мест временного проживания, а так же из разных мест - тайников изъято до 21 килограмм порошка и до 10 литров наркотического средства "Альфа-пвп". Рыночная цена изъятых веществ составляет 6 миллионов лари (более 2,1 миллиона долларов)", - говорится в заявлении пресс-службы МВД.
Ведомство отмечает, что в Тбилиси, Кутаиси и Батуми также найдены лабораторный инвентарь и химические средства для изготовления наркотических веществ. По данным министерства, задержанных обвиняют в незаконном изготовлении, хранении и реализации наркотиков в Армении, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, а также в городах Грузии.
Задержанным грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или бессрочное лишение свободы.
Полицейские автомобили неподалеку от здания телеканала Рустави 2 в Тбилиси
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