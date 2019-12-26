В Грузии задержали семь членов международной ОПГ

ТБИЛИСИ, 26 дек — РИА Новости. МВД Грузии сообщило о задержании семи человек - членов преступной группировки, занимавшейся изготовлением и продажей наркотиков на территории страны и за границей, изъяты наркотические вещества на сумму более 2 миллионов долларов, среди задержанных - граждане Грузии, Киргизии, Украины, России и Казахстана.
"Сотрудники правоохранительных органов Грузии в городах Тбилиси, Кутаиси и Батуми задержали граждан Грузии, России, Украины и троих граждан Казахстана. При личном обыске и обыске их мест временного проживания, а так же из разных мест - тайников изъято до 21 килограмм порошка и до 10 литров наркотического средства "Альфа-пвп". Рыночная цена изъятых веществ составляет 6 миллионов лари (более 2,1 миллиона долларов)", - говорится в заявлении пресс-службы МВД.
Ведомство отмечает, что в Тбилиси, Кутаиси и Батуми также найдены лабораторный инвентарь и химические средства для изготовления наркотических веществ. По данным министерства, задержанных обвиняют в незаконном изготовлении, хранении и реализации наркотиков в Армении, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, а также в городах Грузии.
Задержанным грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или бессрочное лишение свободы.