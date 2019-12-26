В Венесуэле продолжаются попытки совершить госпереворот, заявили в МИД

Мария Захарова во время брифинга в Москве

Мария Захарова во время брифинга в Москве

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Противники законных венесуэльских властей не оставляют попыток осуществить вооруженный переворот в этой стране, заявила официальный представитель МИД РФ Противники законных венесуэльских властей не оставляют попыток осуществить вооруженный переворот в этой стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , комментируя нападение на воинскую часть в Венесуэле

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил, что оппозиция совершила нападение на воинскую часть на юге страны, погиб один военный. Министр информации и коммуникаций страны Хорхе Родригес, в свою очередь, заявил, что напавшие на воинскую часть Венесуэлы проходили обучение в тренировочных лагерях Колумбии.

"Данное вооруженное нападение свидетельствует о возвращении радикального сектора оппозиции к тактике провокаций, направленной на разжигание вооруженных столкновений, создание атмосферы хаоса. Благодаря оперативности и профессионализму венесуэльских вооруженных сил удалось пресечь попадание более сотни единиц стрелкового оружия в руки террористов. Очевидно, что противники законных венесуэльских властей не оставляют попыток осуществить вооруженный переворот в этой стране", - сказала Захарова во время брифинга в четверг.

Россия решительно осуждает любые экстремистские шаги, а также попытки оправдать их, отметила она.

"Между тем Вашингтон продолжает использовать апробированные, уже хорошо зарекомендовавшие себя с точки зрения американских идеологов методы вмешательства в дела латиноамериканских и карибских стран в духе "доктрины Монро". На Капитолии сейчас готовят законодательную ловушку для абсолютно здравомыслящих политиков, которые могут попытаться восстановить дипломатические отношения США с Венесуэлой", - подчеркнула она.