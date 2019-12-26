Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2019-12-26T16:24+0300
https://ria.ru/20191226/1562893145.html
В Венесуэле продолжаются попытки совершить госпереворот, заявили в МИД
https://cdn25.img.ria.ru/images/156288/88/1562888830_0:167:3072:1895_1036x0_80_0_0_a8ae8e8b1af7b0da7aa223660c0cb5f5.jpg
РИА Новости

В Венесуэле продолжаются попытки совершить госпереворот, заявили в МИД

16:24 26.12.2019
736
© РИА Новости / Рамиль СитдиковМария Захарова во время брифинга в Москве
Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Противники законных венесуэльских властей не оставляют попыток осуществить вооруженный переворот в этой стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя нападение на воинскую часть в Венесуэле.
Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил, что оппозиция совершила нападение на воинскую часть на юге страны, погиб один военный. Министр информации и коммуникаций страны Хорхе Родригес, в свою очередь, заявил, что напавшие на воинскую часть Венесуэлы проходили обучение в тренировочных лагерях Колумбии.
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса.
20 декабря, 17:58Попытка госпереворота в Венесуэле
В США заявили о намерении усилить санкции против Венесуэлы
"Данное вооруженное нападение свидетельствует о возвращении радикального сектора оппозиции к тактике провокаций, направленной на разжигание вооруженных столкновений, создание атмосферы хаоса. Благодаря оперативности и профессионализму венесуэльских вооруженных сил удалось пресечь попадание более сотни единиц стрелкового оружия в руки террористов. Очевидно, что противники законных венесуэльских властей не оставляют попыток осуществить вооруженный переворот в этой стране", - сказала Захарова во время брифинга в четверг.
Россия решительно осуждает любые экстремистские шаги, а также попытки оправдать их, отметила она.
"Между тем Вашингтон продолжает использовать апробированные, уже хорошо зарекомендовавшие себя с точки зрения американских идеологов методы вмешательства в дела латиноамериканских и карибских стран в духе "доктрины Монро". На Капитолии сейчас готовят законодательную ловушку для абсолютно здравомыслящих политиков, которые могут попытаться восстановить дипломатические отношения США с Венесуэлой", - подчеркнула она.
Вид на Национальную ассамблею Венесуэлы
24 декабря, 17:06Попытка госпереворота в Венесуэле
Власти Венесуэлы ожидают новые атаки на военные объекты, заявил посол
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
600130
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоХорхе РодригесМария ЗахароваМИД РФВенесуэлаСШАВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МИД отметил рост числа задержаний российских моряков в Греции и Италии
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард
Мексика обратится в суд ООН из-за ситуации с посольством в Боливии
Автомобиль грузинской полиции в Тбилиси.
В Грузии задержали семь членов международной ОПГ
Президент Турции Тайип Эрдоган
Эрдоган: конвенция Монтре не будет распространяться на канал "Стамбул"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
В МИД прокомментировали продление антироссийских санкций Евросоюза
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Песков заявил о наличии средств для завершения "Северного потока — 2"
Американские военнослужащие в Сирии
Иран готов помочь Сирии вывести американские войска из страны
Украинские гривны
У Украины кончились деньги: в стране разразился бюджетный кризис
Вид на Национальную ассамблею Венесуэлы
Власти Венесуэлы ожидают новые атаки на военные объекты, заявил посол
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Россия призвала Турцию активизировать выполнение меморандума по Идлибу
Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова присоединилась к флешмобу в поддержку Sputnik Эстония
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
В ООН ответили на обвинения в попустительстве визовому саботажу США
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
Министр финансов США объяснил, куда "исчезли" $1,5 триллиона наличными
Вид на город Сирт, Ливия
Авиация Ливийской национальной армии нанесла удары по Мисрате и Сирту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:41Исследование: красная икра в маленьких баночках в декабре подешевела
03:37Эксперты выяснили, сколько россияне готовы потратить на Новый год
03:35Исследование: мужчины больше женщин надеются найти любовь в 2020 году
03:35"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в ноябре увеличился
03:31Эксперты назвали города с самыми дорогими зимними развлечениями
03:30Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил
03:28В парламенте Черногории начались беспорядки из-за проекта о церквях
03:26Греческий винодел назвал максимальную дозу алкоголя на Новый год
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
Лента новостейМолния