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Финал "Голоса" и "Одесский пароход": что смотреть на каникулах
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РИА Новости

Финал "Голоса" и "Одесский пароход": что смотреть на каникулах

16:22 26.12.2019 (обновлено: 16:58 26.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСцена шоу "Голос"
Сцена шоу Голос
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Финал шоу "Голос", премьера кинофильма "Одесский пароход" и специальный выпуск шоу "Форт Боярд" покажут российские телеканалы зрителям в период новогодних каникул, сообщили РИА Новости в пресс-службах вещателей.
Одной из главных премьер нового года станет финал шоу "Голос", который выйдет в эфир Первого канала 1 января в 21:35. Также 1 января в 18:35 вещатель покажет новогодний выпуск "Лучше всех!", участие в котором примут Екатерина Стриженова, Николай Басков и Артур Пирожков. В 20:00 состоится премьера вечера "Тот самый концерт" с Аллой Пугачевой, режиссером которого стал лауреат премии "Золотая маска" Филипп Григорьян. С 3 по 5 января в 11:10 Первый канал будет показывать программу "Видели видео?" - телепроект, посвященный героям самых смешных и вирусных видео в сети. В итоговых программах зрители увидят тех, кто претендует на победу в самых популярных номинациях. В эфире канала на каникулах можно посмотреть также "Морозко", "Старик Хоттабыч", "Ледниковый период" и многие другие фильмы.
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На НТВ в период каникул покажут сериалы "Москва. Три вокзала", "Пес" и "Расписание судеб". Также 2 января в 23:00 зрители увидят российский фильм "Дед Мороз. Битва магов", 3 января в 23:20 - "Гений".
ТВ Центр 1 января в 14:45 представит премьеру юмористического концерта "Так не бывает".
"Мы отыскали самые разные невероятные истории и расскажем их устами всеми любимых артистов: Евгения Петросяна, Елены Воробей, Николая Лукинского и других, а своё продолжение истории найдут в эстрадных монологах Михаила Задорнова, Ефима Шифрина, Карена Аванесяна, а также в фрагментах спектаклей "Кривого зеркала", - говорится в пресс-релизе телеканала.
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А в ночь на 2 января зрители ТВ Центра увидят документальный фильм "Большие деньги советского кино" и узнают, как и на чем зарабатывали свои "кровные" создатели отечественных шедевров.
СТС 1 января в 17:00 выпустит специальный выпуск шоу "Форт Боярд".
"Что происходило с героями после испытаний, почему Сергей Шнуров критиковал Михаила Шаца, как приходила в себя Ольга Бузова, кто стал женихом Розы Сябитовой и как успокаивал Сергей Светлаков Наталию Медведеву - эти и другие эксклюзивные моменты зрители увидят в специальном выпуске. Поклонники шоу также узнают, какие секреты хранят Паспарту и Пасмюрай, кто прячется за маской Мастера теней и как старец Фура искал невесту среди участниц проекта", - говорится в пресс-релизе телеканала.
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Опасные спиртные напитки: что пить, чтобы не спитьсяВ преддверии новогодних каникул опубликовано исследование о самых опасных алкогольных напитках. Британские ученые считают, что употребление некоторых из них может привести к тяжелым последствиям.
На ТНТ 1 и 2 января с 11:00 до 23:00 пройдут традиционные марафоны Comedy Club, с 3 по 6 января с 11:00 до 23:00 – повторы двух последних сезонов "Битвы экстрасенсов". 7 января ожидается марафон ситкома "САШАТАНЯ", 8 января - марафон шоу "Однажды в России".
"1 января с 09:50 телезрителей ждет марафон любимого детектива "След"! 2 и 3 января с 10:00 получаем удовольствие от популярных композиций групп "Чайф" и "Кино" в компании "Последнего мента" - Лехи Дивова! В воскресенье, 5 января, Пятый канал исполняет многочисленные просьбы телезрителей и показывает первый сезон криминального детектива "Чужой район". Принципиального полицейского Андрея Фролова играет актер Денис Рожков", - рассказали в пресс-службе Пятого канала.
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