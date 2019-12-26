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Жириновский предлагал Брежневу реформы в сельском хозяйстве
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РИА Новости

Жириновский предлагал Брежневу реформы в сельском хозяйстве

15:51 26.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю 30-летия ЛДПР
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю 30-летия ЛДПР
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как будучи студентом направил генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу письмо со своими предложениями по реформе сельского хозяйства в СССР.
В четверг проходит заседание Госсовета по вопросам аграрной политики.
"Мне особенно приятно выступать сегодня, ибо я начал этой темой заниматься 52 года назад, когда многие ещё не родились, сидящие здесь, я направил письмо Брежневу именно по сельскому хозяйству, какие нужны реформы, и по образованию. Я - студент, я из чего исходил? Слышу же: "Куда пошли? - В сельхоз вуз". Без экзаменов, и они (тогдашние студенты - ред.) городские, никуда не ездили. Они балду били, получили диплом и ни на какое сельское хозяйство не поехали", — вспомнил Жириновский.
Он рассказал, что предлагал тогда направлять сельских абитуриентов учиться в город, платить им повышенную стипендию, чтобы потом они могли вернуться работать на малую родину и построить себе жилье.
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"Я предложил Брежневу: давайте ребят из села направим учиться в город этим профессиям, дадим высокую стипендию, пусть он там дом строит. Поможем ему. Но, к сожалению, решали не мы, студенты. Потом мы видим, чем это закончилось", — рассказал политик.
Он подчеркнул, что на всех пленумах ЦК КПСС обсуждалась тема развития сельского хозяйства. В итоге те же вопросы по-прежнему стоят уже перед участниками Госсовета.
"Я отметил годовщину начала реформ сельского хозяйства с моей стороны - март 1967 года. А вы только сейчас приступили к этому", — заявил Жириновский.
Он также раскритиковал назначение в регионах чиновников, не разбирающихся в сельском хозяйстве.
"Чиновники ничего не понимают на местах. Он не знает, что такое сельское хозяйство. Он из города и мечтает через жену уехать обратно в город", — утверждает лидер ЛДПР.
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Леонид БрежневВладимир ЖириновскийРоссияОбществоЭкономика
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