Жириновский предлагал Брежневу реформы в сельском хозяйстве

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю 30-летия ЛДПР

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как будучи студентом направил генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу письмо со своими предложениями по реформе сельского хозяйства в СССР.

В четверг проходит заседание Госсовета по вопросам аграрной политики.

"Мне особенно приятно выступать сегодня, ибо я начал этой темой заниматься 52 года назад, когда многие ещё не родились, сидящие здесь, я направил письмо Брежневу именно по сельскому хозяйству, какие нужны реформы, и по образованию. Я - студент, я из чего исходил? Слышу же: "Куда пошли? - В сельхоз вуз". Без экзаменов, и они (тогдашние студенты - ред.) городские, никуда не ездили. Они балду били, получили диплом и ни на какое сельское хозяйство не поехали", — вспомнил Жириновский.

Он рассказал, что предлагал тогда направлять сельских абитуриентов учиться в город, платить им повышенную стипендию, чтобы потом они могли вернуться работать на малую родину и построить себе жилье.

"Я предложил Брежневу: давайте ребят из села направим учиться в город этим профессиям, дадим высокую стипендию, пусть он там дом строит. Поможем ему. Но, к сожалению, решали не мы, студенты. Потом мы видим, чем это закончилось", — рассказал политик.

Он подчеркнул, что на всех пленумах ЦК КПСС обсуждалась тема развития сельского хозяйства. В итоге те же вопросы по-прежнему стоят уже перед участниками Госсовета.

"Я отметил годовщину начала реформ сельского хозяйства с моей стороны - март 1967 года. А вы только сейчас приступили к этому", — заявил Жириновский.

Он также раскритиковал назначение в регионах чиновников, не разбирающихся в сельском хозяйстве.