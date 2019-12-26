В Саратовской области в сгоревшем доме нашли тело шестилетнего ребенка

Ранее следствие сообщило, что днем в среду загорелся жилой дом в селе Озерки, в результате пострадали 3-летняя девочка и 4-летний мальчик из многодетной семьи, судьба шестилетнего мальчика оставалась неизвестной. Врачи оценивали состояние пострадавших детей как тяжелое, они находились в реанимации Петровской районной больницы.

"Тушение возгорания заняло длительное время. В результате пожара строение дома выгорело полностью. (В четверг) 26 декабря в ходе осмотра места происшествия при разборе выгоревших конструкций дома обнаружены останки тела шестилетнего мальчика", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мать находилась на работе в Саратове, а отец оставил своих троих детей с соседом, а сам ушел в магазин, однако односельчанин бросил детей одних, а когда вернулся, то вместе с еще одним местным жителем смог вывести из загоревшегося дома только двоих детей.