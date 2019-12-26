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В Саратовской области в сгоревшем доме нашли тело шестилетнего ребенка
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РИА Новости

В Саратовской области в сгоревшем доме нашли тело шестилетнего ребенка

15:28 26.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
САРАТОВ, 26 дек - РИА Новости. Следователи в четверг при осмотре сгоревшего дома в Петровском районе Саратовской области, где в среду при пожаре пострадали двое детей, обнаружили тело их старшего брата, сообщило областное управление СК РФ.
Ранее следствие сообщило, что днем в среду загорелся жилой дом в селе Озерки, в результате пострадали 3-летняя девочка и 4-летний мальчик из многодетной семьи, судьба шестилетнего мальчика оставалась неизвестной. Врачи оценивали состояние пострадавших детей как тяжелое, они находились в реанимации Петровской районной больницы.
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"Тушение возгорания заняло длительное время. В результате пожара строение дома выгорело полностью. (В четверг) 26 декабря в ходе осмотра места происшествия при разборе выгоревших конструкций дома обнаружены останки тела шестилетнего мальчика", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, мать находилась на работе в Саратове, а отец оставил своих троих детей с соседом, а сам ушел в магазин, однако односельчанин бросил детей одних, а когда вернулся, то вместе с еще одним местным жителем смог вывести из загоревшегося дома только двоих детей.
Районная администрация ранее сообщила, что, по предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем либо из-за возможного нарушения правил безопасности при эксплуатации электроприборов.
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Следственный комитет РФСаратовская областьПроисшествия
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