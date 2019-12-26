В Белоруссии россиянина подозревают в развращении несовершеннолетних

"В милицию обратились родители 12-летней девочки. Они рассказали, что в мобильном телефоне дочери обнаружили переписку с неизвестным, ... собеседник склонил ребенка переслать ему свои фотографии интимного характера. Вскоре сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома установили, что к данной переписке причастен 22-летний гражданин Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Там говорится, что россиянин, который в Минске работал каменщиком, "в интернет-общении представлялся подростком - девочкой или мальчиком - и понуждал собеседниц к фотографированию в обнаженном виде". "В комнате, где проживал молодой человек, изъяты мобильный телефон и два ноутбука. При изучении содержимого этих устройств выявлено порядка 40 "диалогов" с девочками в возрасте 9-14 лет. Также в мобильном телефоне обнаружено порядка 100 интернет-ссылок на видеоролики порнографического содержания с участием детей. Известно, что этими ссылками фигурант делился с несовершеннолетними в одной из социальных сетей", - отмечается в сообщении.