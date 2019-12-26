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В Белоруссии россиянина подозревают в развращении несовершеннолетних
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РИА Новости

В Белоруссии россиянина подозревают в развращении несовершеннолетних

15:28 26.12.2019
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© AP Photo / Sergei GritsСотрудники правоохранительных органов Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии
© AP Photo / Sergei Grits
МИНСК, 26 дек — РИА Новости. Белорусская милиция задержала гражданина России по подозрению в развращении несовершеннолетних девочек, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики.
"В милицию обратились родители 12-летней девочки. Они рассказали, что в мобильном телефоне дочери обнаружили переписку с неизвестным, ... собеседник склонил ребенка переслать ему свои фотографии интимного характера. Вскоре сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома установили, что к данной переписке причастен 22-летний гражданин Российской Федерации", - отмечается в сообщении.
Там говорится, что россиянин, который в Минске работал каменщиком, "в интернет-общении представлялся подростком - девочкой или мальчиком - и понуждал собеседниц к фотографированию в обнаженном виде". "В комнате, где проживал молодой человек, изъяты мобильный телефон и два ноутбука. При изучении содержимого этих устройств выявлено порядка 40 "диалогов" с девочками в возрасте 9-14 лет. Также в мобильном телефоне обнаружено порядка 100 интернет-ссылок на видеоролики порнографического содержания с участием детей. Известно, что этими ссылками фигурант делился с несовершеннолетними в одной из социальных сетей", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, материалы проверки направлены в Следственный комитет, где действиям задержанного дана правовая оценка. "Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Содержимое изъятых устройств передано на экспертизу. В настоящий момент правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленных на установление иных потерпевших", - отмечается в сообщении. Там говорится, что, "по оперативным данным, фигурант вступал в половую связь с четырьмя несовершеннолетними, с которыми познакомился в интернете".
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