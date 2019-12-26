В Крыму объяснили "Слуге народа" причину воссоединения с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Истинной причиной возвращения Крыма в состав России является многовековая ментальная связь и стремление крымчан вернуться на свою историческую родину, заявил глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя заявление депутата Рады, что воссоединение Крыма с РФ спровоцировал "языковой закон".
Ранее депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Алексей Устенко в эфире телеканала "Наш" заявил, что действия парламента Украины, который в 2014 году признал утратившим силу закон об основах государственной языковой политики, спровоцировали воссоединение Крыма с Россией.
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"Языковая политика Киева – это, конечно, одна из причин. Но истинная причина – это то, что Крым ментально, культурно и исторически всегда был связан с Россией и оставался пророссийским даже во времена нахождения в составе Украины", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, крымчане на протяжении всего украинского периода тяготели к воссоединению с Россией, и такая возможность появилась в 2014 году.
"Сначала киевские власти начали ущемлять родной для крымчан язык межнационального общения – русский, затем началось попрание памяти героев Великой Отечественной войны. Все это сопровождалось постоянными угрозами со стороны украинских националистов в адрес крымчан и полномочий республики. В 2014 году Крым смог вернуться на свою историческую родину, тем более что проведение референдума предусматривалось конституцией республики. Крым утерян для Украины навсегда", - подчеркнул Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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