В Крыму объяснили "Слуге народа" причину воссоединения с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Истинной причиной возвращения Истинной причиной возвращения Крыма в состав России является многовековая ментальная связь и стремление крымчан вернуться на свою историческую родину, заявил глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель , комментируя заявление депутата Рады, что воссоединение Крыма с РФ спровоцировал "языковой закон".

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Алексей Устенко в эфире телеканала "Наш" заявил, что действия парламента Украины, который в 2014 году признал утратившим силу закон об основах государственной языковой политики, спровоцировали воссоединение Крыма с Россией.

"Языковая политика Киева – это, конечно, одна из причин. Но истинная причина – это то, что Крым ментально, культурно и исторически всегда был связан с Россией и оставался пророссийским даже во времена нахождения в составе Украины", - сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, крымчане на протяжении всего украинского периода тяготели к воссоединению с Россией, и такая возможность появилась в 2014 году.

"Сначала киевские власти начали ущемлять родной для крымчан язык межнационального общения – русский, затем началось попрание памяти героев Великой Отечественной войны. Все это сопровождалось постоянными угрозами со стороны украинских националистов в адрес крымчан и полномочий республики. В 2014 году Крым смог вернуться на свою историческую родину, тем более что проведение референдума предусматривалось конституцией республики. Крым утерян для Украины навсегда", - подчеркнул Гемпель.