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Разработчик оценил запрет закупки иностранных систем хранения данных
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РИА Новости

Разработчик оценил запрет закупки иностранных систем хранения данных

15:10 26.12.2019
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Решение о запрете на закупку для государственных нужд иностранных систем хранения данных (СХД) даст толчок для развития отечественного рынка, заявил РИА Новости представитель российского разработчика СХД "КНС Групп" (работает под брендом Yadro).
Ранее в четверг правительство РФ на два года запретило закупать для государственных нужд иностранные системы хранения данных. Решение принято для обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, в том числе используемой при реализации национальных проектов. Документ вступает в силу со дня подписания, то есть с 21 декабря, и "действует в течение двух лет".
"Данное постановление даст ощутимый толчок для развития индустрии в нашей стране: появление большого количества востребованных отечественных продуктов приведет к развитию смежных индустрий, разработке и производству отечественных компонентов, появлению новых компаний и становлению национальных чемпионов, что, в свою очередь, означает привлечение инвестиций в отрасль, создание новых рабочих мест в области разработки, производства и вывода на рынок современных IT-продуктов", - сказал собеседник агентства.
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25 августа 2016, 11:04РИА Наука
ОПК разработала защищенную систему хранения данных для суперкомпьютеровВ отличие от зарубежных аналогов, где встраиваются только специализированные фирменные диски, в СХД "Эльбрус" могут использоваться практически любые диски, известные на рынке.
"Массовое отечественное производство высокотехнологичных продуктов повысит уровень экспертизы и технологической оснащенности предприятий российской радиоэлектронной промышленности, мы это видим на собственном опыте взаимодействия с РЭК ГК "Ростех". Мировой опыт доказал, что успешный процесс замещения в любой конкретной отрасли идет от создателей конечного продукта", - добавил он.
Эксперт привел в качестве примера историю развития китайских компаний, которые стали "национальными чемпионами". К их числу он отнес такие компании, как Huawei, ZTE, Inspur, Xiaomi, Lenovo и другие.
Компания "КНС Групп" (работает под брендом Yadro) c 2015 года занимается разработкой и производством систем обработки и хранения данных. В начале 2019 года компания перенесла производственные процессы в части печатных плат и монтажа микроэлектронных компонентов на предприятия радиоэлектронного кластера ГК "Ростех". Ее R&D центры находятся в Москве и Санкт-Петербурге, производственные площадки расположены в Московской области. Входит в состав российской многопрофильной IT-структуры "ИКС Холдинг".
Директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Арсений Щельцин
Вчера, 14:29
Эксперт оценил запрет на закупку иностранных систем хранения
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ZTEРостехHuawei TechnologiesМоскваМосковская областьРоссияТехнологииЭкономика
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