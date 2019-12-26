Разработчик оценил запрет закупки иностранных систем хранения данных

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Решение о запрете на закупку для государственных нужд иностранных систем хранения данных (СХД) даст толчок для развития отечественного рынка, заявил РИА Новости представитель российского разработчика СХД "КНС Групп" (работает под брендом Yadro).

Ранее в четверг правительство РФ на два года запретило закупать для государственных нужд иностранные системы хранения данных. Решение принято для обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, в том числе используемой при реализации национальных проектов. Документ вступает в силу со дня подписания, то есть с 21 декабря, и "действует в течение двух лет".

"Данное постановление даст ощутимый толчок для развития индустрии в нашей стране: появление большого количества востребованных отечественных продуктов приведет к развитию смежных индустрий, разработке и производству отечественных компонентов, появлению новых компаний и становлению национальных чемпионов, что, в свою очередь, означает привлечение инвестиций в отрасль, создание новых рабочих мест в области разработки, производства и вывода на рынок современных IT-продуктов", - сказал собеседник агентства.

"Массовое отечественное производство высокотехнологичных продуктов повысит уровень экспертизы и технологической оснащенности предприятий российской радиоэлектронной промышленности, мы это видим на собственном опыте взаимодействия с РЭК ГК "Ростех". Мировой опыт доказал, что успешный процесс замещения в любой конкретной отрасли идет от создателей конечного продукта", - добавил он.

Эксперт привел в качестве примера историю развития китайских компаний, которые стали "национальными чемпионами". К их числу он отнес такие компании, как Huawei, ZTE, Inspur, Xiaomi, Lenovo и другие.