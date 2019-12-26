Роскачество с 1 января начнет проверку минеральной воды

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Роскачество с 1 января 2020 года начнет исследование качества продаваемых в России минеральных вод, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров

Отвечая на вопрос о сроках запуска эксперимента по маркировке воды, Мантуров сообщил: "Мы сказали в январе, потому что для этого нормативный акт должен выйти... Мы должны досогласовать (документ - ред.) со всеми ФОИВами, и в январе внесем. Это сам эксперимент, но параллельно с этим Роскачество будет проводить исследование о минеральной питьевой воде уже с 1 января. Ожидать результатов, я думаю, к концу первого квартала".

Добровольный эксперимент по маркировке питьевой и минеральной воды начнётся в России в январе 2020 года и продлится 9 месяцев, по его итогам будет выработано решение о сроках запуска обязательной маркировки данной продукции, сообщил журналистам глава Минпромторга в середине декабря.

Тогда министр отметил, что, по экспертным оценкам, доля нелегальной продукции на рынке вод в настоящий момент может составлять от 2% до 30%. При этом отдельные неназванные Мантуровым ведомства, по его словам, сомневаются в подтверждаемости этих цифр.