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Роскачество с 1 января начнет проверку минеральной воды
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РИА Новости

Роскачество с 1 января начнет проверку минеральной воды

15:06 26.12.2019 (обновлено: 15:15 26.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПроизводство минеральной воды
Производство минеральной воды
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Производство минеральной воды. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Роскачество с 1 января 2020 года начнет исследование качества продаваемых в России минеральных вод, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Отвечая на вопрос о сроках запуска эксперимента по маркировке воды, Мантуров сообщил: "Мы сказали в январе, потому что для этого нормативный акт должен выйти... Мы должны досогласовать (документ - ред.) со всеми ФОИВами, и в январе внесем. Это сам эксперимент, но параллельно с этим Роскачество будет проводить исследование о минеральной питьевой воде уже с 1 января. Ожидать результатов, я думаю, к концу первого квартала".
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Добровольный эксперимент по маркировке питьевой и минеральной воды начнётся в России в январе 2020 года и продлится 9 месяцев, по его итогам будет выработано решение о сроках запуска обязательной маркировки данной продукции, сообщил журналистам глава Минпромторга в середине декабря.
Тогда министр отметил, что, по экспертным оценкам, доля нелегальной продукции на рынке вод в настоящий момент может составлять от 2% до 30%. При этом отдельные неназванные Мантуровым ведомства, по его словам, сомневаются в подтверждаемости этих цифр.
Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. С 1 марта 2019 года в России уже началась обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос, с 1 июля - обуви, с 1 декабря - парфюма, фотокамер, шин и некоторых товаров легкой промышленности.
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РоскачествоРоссияЭкономика
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