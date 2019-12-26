Россия зафиксировала 47 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 47 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 11, Алеппо – девять, Идлиб – 17, Хама – 10. Турецкой частью представительства зафиксировано 10 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – четыре, Идлиб – шесть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток центр по примирению провел две гуманитарные акции. В населенном пункте Нава провинции Дераа выдано 350 продовольственных наборов общим весом 1,198 тонны. В населенном пункте Хан-Мамит провинции Алеппо распределено 500 продовольственных наборов общим весом 1,712 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.