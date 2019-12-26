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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-26T14:39+0300
https://ria.ru/20191226/1562885172.html
Россия зафиксировала 47 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/156020/14/1560201408_0:189:1870:1241_1036x0_80_0_0_ad4e1f128b69f325f779deb5a44b1e22.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 47 нарушений перемирия в Сирии за сутки

14:39 26.12.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 47 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 10, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 47 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 11, Алеппо – девять, Идлиб – 17, Хама – 10. Турецкой частью представительства зафиксировано 10 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – четыре, Идлиб – шесть", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в течение суток центр по примирению провел две гуманитарные акции. В населенном пункте Нава провинции Дераа выдано 350 продовольственных наборов общим весом 1,198 тонны. В населенном пункте Хан-Мамит провинции Алеппо распределено 500 продовольственных наборов общим весом 1,712 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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