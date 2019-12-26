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Интересы аграриев должны быть учтены в каждом нацпроекте, заявил Путин
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РИА Новости

Интересы аграриев должны быть учтены в каждом нацпроекте, заявил Путин

14:26 26.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Интересы аграриев и сельских территорий должны быть учтены в каждом национальном проекте, заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.
Он обратил внимание, что именно на селе живет более половины граждан с низкими доходами - порядка 53%, а значит приоритетная, общенациональная задача по снижению и преодолению бедности в России в значительной степени имеет сельское измерение.
"У аграриев, у сельских территорий нет своего отдельного профильного нацпроекта. Однако подчеркну: их интересы должны быть учтены в каждом из таких проектов, а планы и действия разных ведомств - четко, предметно скоординированы", - заявил Путин.
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