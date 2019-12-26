Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T14:14+0300
https://ria.ru/20191226/1562883457.html
Путин призвал больше думать о сельских жителях с низкими доходами
https://cdn25.img.ria.ru/images/156283/95/1562839599_0:99:3073:1828_1036x0_80_0_0_b1a7b3be161d59d3c788c0aa8c3e6015.jpg
РИА Новости

Путин призвал больше думать о сельских жителях с низкими доходами

14:14 26.12.2019
158
© Григорий СысоевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Работодатели должны больше думать о сельских жителях, которые обеспечивают успехи сельхозпредприятий и двигают отрасль вперед, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.
"Следующая системная проблема - это средняя заработная плата в сельском хозяйстве, и она составляет примерно 2/3 только от средней по экономике. Обращаю внимание прежде всего работодателей - нужно больше думать о людях, которые обеспечивают ваши успехи и двигают всю отрасль вперед ", - сказал Путин.
Президент добавил, что именно в селах проживают около 53% от общего числа граждан с низкими доходами.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 14:10
Путин: экономика сельхозпроизводства требует внимания государства
830007
Обсудить 1
Владимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Россия нацелена на заметный рост качества жизни в селах, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
Путин: экономика сельхозпроизводства требует внимания государства
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о проблеме первичного звена здравоохранения на селе
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал проблему неблагоустроенности сел в России
Владимир Путин
Интересы аграриев должны быть учтены в каждом нацпроекте, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал учитывать интересы аграриев в каждом нацпроекте
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Путин призвал снизить стоимость электроэнергии для фермеров
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал работодателей больше думать о сельских жителях
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал об объемах урожая зерна в 2019 году
Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета по вопросам аграрной политики
Путин оценил идею о критериях приобретения фермерами земли без торгов
Глава Рамонского района Николай Фролов
Власти Воронежской области окажут помощь семье раненного чиновника
Сергей Неверов
Неверов исполнит мечты трех ребят из проекта "Елка желаний"
Единая Россия
ЕР решила создать должность помощников председателя партии
Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета по вопросам аграрной политики
Путин: нужны дельные, выполняемые на всех уровнях предложения по АПК
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
ЕР подготовила предложения для включения в послание Путина парламенту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Эксперты назвали города с самыми дорогими зимними развлечениями
03:30Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил
03:28В парламенте Черногории начались беспорядки из-за проекта о церквях
03:26Греческий винодел назвал максимальную дозу алкоголя на Новый год
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
01:43Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
01:40Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
01:30Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
01:30В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
Лента новостейМолния