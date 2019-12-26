Япония передала землю с могилы Зорге

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Япония передала России землю с могилы легендарного советского разведчика Япония передала России землю с могилы легендарного советского разведчика Рихарда Зорге в рамках военно-патриотической акции "Горсть памяти", заявил журналистам заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов

Акция началась 22 июня нынешнего года, сегодня Минобороны получило землю с братских могил советских воинов из Азербайджана, Испании, Китая, Литвы, Норвегии, Польши, Сербии, Словении, Таджикистана, Швеции и Финляндии.

"Из Японии земля передана с могилы советского разведчика Рихарда Зорге", - сказал Картаполов.

"Всего планируется привезти землю из более чем 40 стран - самых далеких уголков мира", - добавил генерал, поблагодарив зарубежных партнеров "за вклад в работу по увековечиванию памяти советских воинов, отдавших жизни за защиту своей страны".

В настоящее время, по данным военного ведомства, в 30 странах уже прошли торжественные церемонии по изъятию земли. Кроме того, землю собрали более чем с 15 тысяч мест захоронений на территории России.