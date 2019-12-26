Путин: экономика сельхозпроизводства требует внимания государства

"Есть вопросы, которые требуют нашего особого внимания. Здесь, конечно, прежде всего, вопросы экономики сельского производства, комфортной среды для жизни, условий для повышения благосостояния людей и, разумеется, дальнейшее укрепление позиций российской АПК, как современной, глобальной, конкурентоспособной отрасли", - сказал он на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.

Президент предложил проанализировать ее состояние на данный момент времени и перспективный вклад в решение общенациональных задач АПК. "Обсудим, что государство может и должно сделать дополнительно для миллионов сельских тружеников и их семей", - сказал Путин.