Путин рассказал о проблеме первичного звена здравоохранения на селе

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень и качество первичного звена здравоохранения на селе остаются одной из самых острых проблем.
"Одна из самых острых проблем - это уровень и качество первичного звена здравоохранения на селе. В целом по стране на модернизацию этой сферы выбудут выделены немалые средства. Как вы знаете, дополнительно мы изыскали 550 миллиардов рублей. Задача субъектов федерации - завершить подготовку соответствующих региональных программ", - сказал он на заседании Госсовета по вопросам аграрной политики.
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Президент напомнил, что они должны быть приняты к 1 июля 2020 года, в том числе обязательно нужно учесть запросы жителей сельских территорий, определить четкие меры по строительству, капремонту и реконструкции зданий, а также комплектованию кадрами фельдшерско-акушерских пунктов, районных поликлиник, оснащению их медицинским оборудованием.