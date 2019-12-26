Путин рассказал о проблеме первичного звена здравоохранения на селе

"Одна из самых острых проблем - это уровень и качество первичного звена здравоохранения на селе. В целом по стране на модернизацию этой сферы выбудут выделены немалые средства. Как вы знаете, дополнительно мы изыскали 550 миллиардов рублей. Задача субъектов федерации - завершить подготовку соответствующих региональных программ", - сказал он на заседании Госсовета по вопросам аграрной политики.