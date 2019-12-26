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2019-12-26T14:07+0300
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Неверов исполнит мечты трех ребят из проекта "Елка желаний"
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РИА Новости

Неверов исполнит мечты трех ребят из проекта "Елка желаний"

14:07 26.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Неверов
Сергей Неверов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сергей Неверов. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил, что примет участие в акции "Елка желаний" и исполнит мечту трех ребят из Смоленской, Брянской и Кемеровской областей.
"Елка желаний" - замечательный добрый проект, который уже стал хорошей традицией. Сейчас перед заседанием Госсовета и я принял участие в нем. Алина из Смоленской области загадала планшет. Давид из Брянской области – встречу с Рамзаном Кадыровым (он как раз на Госсовете), а Ангелина из моей родной Кемеровской области загадала ремонт своей комнаты. Ну что ж, приступил к выполнению желаний!" - написал политик на своей странице на Facebook.
Президент РФ Владимир Путин по телефону пообщается с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края, который благодаря участию главы государства во всероссийской акции Елка желаний приехал в Красную Поляну. 23 декабря 2019
23 декабря, 16:53Новый год—2020
Путин пообщался с мальчиком, попавшим в Сочи благодаря "Елке желаний"
Всероссийская акция "Елка желаний" организована всероссийским проектом "Мечтай со мной". В 2018 году он вошел в президентскую платформу "Россия - страна возможностей" и приобрел статус федерального. Акция "Елка желаний" за один год приобрела всероссийский масштаб. В 2019 году проект "Мечтай со мной" стал одним из победителей конкурса фонда президентских грантов. В этом году к акции присоединились крупнейшие российские отраслевые компании и все регионы страны. Участие в акции принимают депутаты, главы субъектов РФ, волонтерские организации по всей стране, а также президент РФ Владимир Путин.
Благотворительный проект Елка Желаний
15 января, 05:55Новый год—2019
На Колыме исполнили мечты трех девочек с "Елки желаний"
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Новый год—2020Елка желанийГосдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовВладимир ПутинРамзан КадыровОбщество
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