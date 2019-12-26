Неверов исполнит мечты трех ребят из проекта "Елка желаний"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил, что примет участие в акции "Елка желаний" и исполнит мечту трех ребят из Смоленской, Брянской и Кемеровской областей.
"Елка желаний" - замечательный добрый проект, который уже стал хорошей традицией. Сейчас перед заседанием Госсовета и я принял участие в нем. Алина из Смоленской области загадала планшет. Давид из Брянской области – встречу с Рамзаном Кадыровым (он как раз на Госсовете), а Ангелина из моей родной Кемеровской области загадала ремонт своей комнаты. Ну что ж, приступил к выполнению желаний!" - написал политик на своей странице на Facebook.
Всероссийская акция "Елка желаний" организована всероссийским проектом "Мечтай со мной". В 2018 году он вошел в президентскую платформу "Россия - страна возможностей" и приобрел статус федерального. Акция "Елка желаний" за один год приобрела всероссийский масштаб. В 2019 году проект "Мечтай со мной" стал одним из победителей конкурса фонда президентских грантов. В этом году к акции присоединились крупнейшие российские отраслевые компании и все регионы страны. Участие в акции принимают депутаты, главы субъектов РФ, волонтерские организации по всей стране, а также президент РФ Владимир Путин.