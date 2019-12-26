Неверов исполнит мечты трех ребят из проекта "Елка желаний"

"Елка желаний" - замечательный добрый проект, который уже стал хорошей традицией. Сейчас перед заседанием Госсовета и я принял участие в нем. Алина из Смоленской области загадала планшет. Давид из Брянской области – встречу с Рамзаном Кадыровым (он как раз на Госсовете), а Ангелина из моей родной Кемеровской области загадала ремонт своей комнаты. Ну что ж, приступил к выполнению желаний!" - написал политик на своей странице на Facebook.