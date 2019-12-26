Путин призвал работодателей больше думать о сельских жителях

"Следующая системная проблема - это средняя заработная плата в сельском хозяйстве, и она составляет примерно 2/3 только от средней по экономике. Обращаю внимание прежде всего работодателей - нужно больше думать о людях, которые обеспечивают ваши успехи и двигают всю отрасль вперед ", - сказал Путин.