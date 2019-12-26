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Путин призвал работодателей больше думать о сельских жителях
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РИА Новости

Путин призвал работодателей больше думать о сельских жителях

13:53 26.12.2019 (обновлено: 14:09 26.12.2019)
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© Григорий СысоевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Работодатели должны больше думать о сельских жителях, которые обеспечивают успехи сельхозпредприятий и двигают отрасль вперед, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.
"Следующая системная проблема - это средняя заработная плата в сельском хозяйстве, и она составляет примерно 2/3 только от средней по экономике. Обращаю внимание прежде всего работодателей - нужно больше думать о людях, которые обеспечивают ваши успехи и двигают всю отрасль вперед ", - сказал Путин.
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