Путин призвал работодателей больше думать о сельских жителях

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Работодатели должны больше думать о сельских жителях, которые обеспечивают успехи сельхозпредприятий и двигают отрасль вперед, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.
"Следующая системная проблема - это средняя заработная плата в сельском хозяйстве, и она составляет примерно 2/3 только от средней по экономике. Обращаю внимание прежде всего работодателей - нужно больше думать о людях, которые обеспечивают ваши успехи и двигают всю отрасль вперед ", - сказал Путин.
Президент добавил, что именно в селах проживают около 53% от общего числа граждан с низкими доходами.