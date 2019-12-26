Мединский отметил безграничное обаяние Боярского

"Представитель знаменитой петербургской актёрской династии, вы связали жизнь со сценическим искусством и во всей полноте раскрыли своё дарование, снискав огромное уважение коллег. Ваша творческая биография насчитывает десятки разноплановых ролей на театральных подмостках, а киноленты с вашим участием завоевали неподдельную любовь миллионов. В первую очередь это ставшие легендарными фильмы о приключениях гасконца д"Артаньяна, картины "Старший сын", "Собака на сене" и многие другие", - говорится в поздравительной телеграмме.