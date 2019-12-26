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Культура
2019-12-26T13:43+0300
https://ria.ru/20191226/1562880401.html
Мединский отметил безграничное обаяние Боярского
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РИА Новости

Мединский отметил безграничное обаяние Боярского

13:43 26.12.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Боярский
Актёр Михаил Боярский
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Актёр Михаил Боярский. Архивное фото
и безграничное обаяние
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста РСФСР Михаила Боярского, отметив его многогранный талант и обаяние, которые помогли завоевать любовь миллионов поклонников, текст поздравления опубликован на сайте Минкультуры.
"Представитель знаменитой петербургской актёрской династии, вы связали жизнь со сценическим искусством и во всей полноте раскрыли своё дарование, снискав огромное уважение коллег. Ваша творческая биография насчитывает десятки разноплановых ролей на театральных подмостках, а киноленты с вашим участием завоевали неподдельную любовь миллионов. В первую очередь это ставшие легендарными фильмы о приключениях гасконца д"Артаньяна, картины "Старший сын", "Собака на сене" и многие другие", - говорится в поздравительной телеграмме.
По словам министра, отечественные зрители любят и ценят Боярского за многогранный талант, живой темперамент, поистине юношескую неутомимость и безграничное обаяние. "Отрадно, что и сегодня вы остаётесь востребованы, продолжая радовать поклонников новыми работами. Сердечно желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемого вдохновения и воплощения всех замыслов", - заключил Мединский.
Актер Михаил Боярский перед началом церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2018
Вчера, 10:53
"Снискали искреннюю любовь". Путин поздравил Боярского с юбилеем
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КультураМихаил БоярскийРСФСРВладимир МединскийМосква
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