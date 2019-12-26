Мединский отметил безграничное обаяние Боярского

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста РСФСР Михаила Боярского, отметив его многогранный талант и обаяние, которые помогли завоевать любовь миллионов поклонников, текст поздравления опубликован на сайте Минкультуры.
"Представитель знаменитой петербургской актёрской династии, вы связали жизнь со сценическим искусством и во всей полноте раскрыли своё дарование, снискав огромное уважение коллег. Ваша творческая биография насчитывает десятки разноплановых ролей на театральных подмостках, а киноленты с вашим участием завоевали неподдельную любовь миллионов. В первую очередь это ставшие легендарными фильмы о приключениях гасконца д"Артаньяна, картины "Старший сын", "Собака на сене" и многие другие", - говорится в поздравительной телеграмме.
По словам министра, отечественные зрители любят и ценят Боярского за многогранный талант, живой темперамент, поистине юношескую неутомимость и безграничное обаяние. "Отрадно, что и сегодня вы остаётесь востребованы, продолжая радовать поклонников новыми работами. Сердечно желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемого вдохновения и воплощения всех замыслов", - заключил Мединский.