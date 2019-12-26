Голикова объяснила, почему 31 декабря не сделали выходным

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Вице-премьер Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что 31 декабря в этом году не сделали выходным, поскольку для принятия подобных решений нужно больше времени.

"Есть же определенные ограничения. Трудовое законодательство устанавливает сроки, за которые должно быть принято решение о выходном дне", — уточнила она.

По словам Голиковой, она и все члены кабмина планируют работать в предпраздничный день.

"Даже если бы он был выходным, мы бы все равно работали", — подчеркнула вице-премьер.

В конце ноября депутаты от ЛДПР предложили Госдуме официально объявить 31 декабря выходным, сохранив количество нерабочих праздничных дней, и направили соответствующее письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Глава Минтруда Максим Топилин, в свою очередь, заявлял, что признать 31-е число выходным днем невозможно, так как это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами. Кроме того, правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре.