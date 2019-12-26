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2019-12-26T14:18+0300
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Голикова объяснила, почему 31 декабря не сделали выходным
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РИА Новости

Голикова объяснила, почему 31 декабря не сделали выходным

13:29 26.12.2019 (обновлено: 14:18 26.12.2019)
31656
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что 31 декабря в этом году не сделали выходным, поскольку для принятия подобных решений нужно больше времени.

"Есть же определенные ограничения. Трудовое законодательство устанавливает сроки, за которые должно быть принято решение о выходном дне", — уточнила она.

По словам Голиковой, она и все члены кабмина планируют работать в предпраздничный день.
"Даже если бы он был выходным, мы бы все равно работали", — подчеркнула вице-премьер.
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В конце ноября депутаты от ЛДПР предложили Госдуме официально объявить 31 декабря выходным, сохранив количество нерабочих праздничных дней, и направили соответствующее письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Глава Минтруда Максим Топилин, в свою очередь, заявлял, что признать 31-е число выходным днем невозможно, так как это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами. Кроме того, правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре.
При этом министр добавил, что каждый работодатель вправе самостоятельно объявить последний день года нерабочим. После этого главы как минимум 20 российских регионов сделали 31 декабря выходным.
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Новый год—2020Татьяна ГоликоваЛДПРГосдума РФМаксим ТопилинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Уважаемая г-жа Голикова! Прошу вас включить онлайн-камеру 31 декабря в вашем кабинете и показать, как вы работаете?
26 декабря, 14:02
Vagner Tusk
123170103
Заколдованное число. Четырёхдневную рабочую неделю хоть сейчас готовы принять, а з1-е выходным сделать - не могут.
26 декабря, 14:03
Денис Неизвестный
4781001
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