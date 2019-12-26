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2019-12-26T13:29+0300
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СК расследовал дело саратовских экс-полицейских, убивших задержанного
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РИА Новости

СК расследовал дело саратовских экс-полицейских, убивших задержанного

13:29 26.12.2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
САРАТОВ, 26 дек - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих бывших сотрудников полиции, обвиняемых в превышении полномочий после избиения до смерти задержанного мужчины вблизи кладбища, сообщило в четверг областное управление СК РФ.
Ранее в прокуратуре сообщили, что двое полицейских в Вольске задержаны по подозрению в том, что 26 сентября на служебной машине в наручниках отвезли задержанного на улице пьяного мужчину в район кладбища и избили до смерти. По данным следствия, им предъявлено обвинение, вину они признали. Суд 3 октября заключил под стражу обоих фигурантов дела.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих бывших сотрудников полиции… Следователями СК собраны достаточные доказательства, изобличающие обвиняемых в инкриминируемых деяниях, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в ночь на 26 сентября полицейские задержали 41-летнего мужчину за совершение административного правонарушения, применив к нему физическую силу и наручники, после чего привезли его к городскому кладбищу, где избили его до смерти и скрылись.
Фигуранты дела обвиняются по статьям УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких последствий" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Им грозит до 15 лет лишения свободы.
В пресс-службе областного главка МВД ранее заявили РИА Новости, что оба сержанта полиции и их непосредственные руководители уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а вышестоящие руководители местного отдела полиции привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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