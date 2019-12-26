В Лазаревском районе Сочи локализовали лесной пожар

СОЧИ, 26 дек - РИА Новости. Лесной пожар в Лазаревском районе Сочи, охвативший около 800 квадратных метров, удалось локализовать спустя двое суток, сообщает Сочинский национальный парк.
Вечером во вторник в труднодоступном районе поселка Верхняя Хобза загорелась лесная подстилка. Для тушения был привлечен вертолет Ми-8, 217 человек и 44 единицы техники. К вечеру среды спасатели объявили, что активного горения больше не наблюдается.
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"В районе села Нижнее Буу пожаром пройдено 20 гектаров. Это низовой пожар, затронувший сухую листву. Сейчас пожар локализован, ситуация под контролем", - цитируются в сообщении слова заместителя директора, главного лесничего Сочинского национального парка Максима Лянгузова.
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, к тушению пожара была привлечена авиация. В среду вертолет Ми-8 произвел 37 сбросов воды общим объемом 185 тонн. Ночью пожарные расчёты вели окарауливание в населённых пунктах.