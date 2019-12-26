В Лазаревском районе Сочи локализовали лесной пожар

СОЧИ, 26 дек - РИА Новости. Лесной пожар в Лазаревском районе Лесной пожар в Лазаревском районе Сочи , охвативший около 800 квадратных метров, удалось локализовать спустя двое суток, сообщает Сочинский национальный парк.

Вечером во вторник в труднодоступном районе поселка Верхняя Хобза загорелась лесная подстилка. Для тушения был привлечен вертолет Ми-8, 217 человек и 44 единицы техники. К вечеру среды спасатели объявили, что активного горения больше не наблюдается.

"В районе села Нижнее Буу пожаром пройдено 20 гектаров. Это низовой пожар, затронувший сухую листву. Сейчас пожар локализован, ситуация под контролем", - цитируются в сообщении слова заместителя директора, главного лесничего Сочинского национального парка Максима Лянгузова.