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2019-12-26T13:01+0300
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Производитель рассказал, когда пройдут испытания подлодки "Волхов"
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РИА Новости

Производитель рассказал, когда пройдут испытания подлодки "Волхов"

13:01 26.12.2019
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© Фото : ВМФподводная лодока проекта 636.3
подводная лодока проекта 636.3
© Фото : ВМФ
подводная лодока проекта 636.3. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Заводские ходовые испытания дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 ("Варшавянка") "Волхов" начнутся в апреле 2020 года, заявил в эфире телеканала "Россия 24" гендиректор судостроительного завода "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.
Вторую "Варшавянку", построенную для Тихоокеанского флота, спустили на воду в четверг на "Адмиралтейских верфях".
"Испытания планируется начать через три месяца, заводские ходовые - через четыре с половиной", - сказал Бузаков.
Контракт на строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота был подписан Минобороны и "Адмиралтейскими верфями" в сентябре 2016 года. Шесть подлодок этого проекта были построены для Черноморского флота на "Адмиралтейских верфях" с августа 2010 по ноябрь 2016 года.
В конце ноября на "Адмиралтейских верфях" состоялась церемония подъема флага на подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" - первой в серии, строящейся для Тихоокеанского флота России. А 1 ноября на судозаводе заложили еще две подводные лодки проекта 636.3 под названием "Уфа" и "Магадан".
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Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.
На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".
Как сообщал начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Андрей Воложинский, строительство дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 ("Варшавянка") может быть продолжено после завершения строительства серии для Тихоокеанского флота.
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Андрей ВоложинскийАлександр БузаковКалибрНАТОАдмиралтейские верфиМоскваРоссия
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