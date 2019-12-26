Член ОП призвал ввести облегченную процедуру регистрации новых СМИ

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Новые СМИ должны иметь возможность регистрировать свою деятельность в более облегченной форме, сообщил первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами, юрист Новые СМИ должны иметь возможность регистрировать свою деятельность в более облегченной форме, сообщил первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами, юрист Артем Кирьянов

"Пришло время посмотреть на Закон "О средствах массовой информации". Он должен регламентировать более облегченный вариант регистрации нового СМИ. Так, облеченная процедура регистрации поможет СМИ иметь права и возможности, записанные в отраслевом законе", - сказал он.

Юрист пояснил, что таким образом можно провести определенную линию между людьми, которые готовы нести ответственность за свои слова, проверять факты и транслировать это читателям, и теми, кто на это не готов.

Более того, добавил Кирьянов, блогеры и новые СМИ должны получать некие привилегии, при которых у них бы сразу возникало желание официально регистрировать свою деятельность.