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Глава СПЧ планирует встретиться с правозащитниками из Германии
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РИА Новости

Глава СПЧ планирует встретиться с правозащитниками из Германии

12:44 26.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что планирует встретиться с правозащитниками из Германии в середине января, а также продолжить сотрудничество с российско-германским форумом "Петербургский диалог".
"Я планирую в середине января встретиться с зарубежными коллегами, которые занимаются правами человека в Германии. Эта страна очень важна для нас как одно из ключевых государств Европы", - сказал в интервью РИА Новости Фадеев.
Также он отметил, что СПЧ продолжит работу в рамках российско-германского форума "Петербургский диалог".
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