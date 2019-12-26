Глава СПЧ планирует встретиться с правозащитниками из Германии

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что планирует встретиться с правозащитниками из Германии в середине января, а также продолжить сотрудничество с российско-германским форумом "Петербургский диалог".
"Я планирую в середине января встретиться с зарубежными коллегами, которые занимаются правами человека в Германии. Эта страна очень важна для нас как одно из ключевых государств Европы", - сказал в интервью РИА Новости Фадеев.
Также он отметил, что СПЧ продолжит работу в рамках российско-германского форума "Петербургский диалог".