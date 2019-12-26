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Немецкие СМИ лидируют по числу публикаций о "Северном потоке — 2"
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РИА Новости

Немецкие СМИ лидируют по числу публикаций о "Северном потоке — 2"

12:36 26.12.2019
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Немецкие средства массовой информации лидируют по числу зарубежных публикаций о "Северном потоке — 2", на втором месте СМИ США, замыкают тройку украинские медиа, сообщается в результатах исследования компании LexisNexis, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Медиа-аналитики международной компании LexisNexis провели по заказу РИА Новости исследование об освещении в зарубежных СМИ строительства газопровода "Северный поток — 2", а также о реакции политических и общественных деятелей на проект. Специалисты российского подразделения корпорации изучили публикации более чем 100 тысяч СМИ 200 стран мира за период с 30 октября по 20 декабря 2019 года.
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По данным LexisNexis, с 30 октября 2019 года, когда было получено последнее разрешение на строительство газопровода, в зарубежных СМИ было опубликовано 27,8 тысяч материалов, посвященных "Северному потоку — 2", две трети из них (20,9 тысяч публикаций) носят эмоционально окрашенный характер, остальные - информационный.
Абсолютным лидером по числу материалов о газопроводе оказалась Германия. За полтора месяца немецкие СМИ опубликовали 9851 материал о "Северном потоке — 2", это больше трети (35%) всего массива публикаций за исследуемый период.
На втором месте среди стран, СМИ которых больше всего интересовались новой газовой магистралью, оказались США (4799 публикаций). Тройку замыкает Украина (2030 материалов).
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В десятке стран, чьи СМИ чаще всего пишут о "Северном потоке — 2", оказались восемь европейских стран (помимо Германии и Украины, это Польша, Великобритания, Австрия, Швейцария, Франция, Греция), а также США и замыкающая "топ-10" Канада.
Как сообщается в исследовании, пики упоминаемости российского проекта пришлись на 30 октября (когда Дания последней из балтийских стран выдала разрешение на прокладку трубы, 2009 публикаций), а также на 8 ноября (дата обсуждения в парламенте Германии закона о защите "Северного потока — 2" от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС, 1930 публикаций). Большое число публикаций также пришлось на 12 декабря (3043) и 18 декабря (3136) - это связано с сообщениями о подготовке новых санкций США в отношении российских газопроводов.
Вторая часть исследования, посвященная количеству позитивных и негативных публикаций зарубежных СМИ о "Северном потоке — 2" планируется к публикации 30 декабря.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2ГерманияДанияВ мире
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