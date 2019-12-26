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Песков рассказал о попытках создать мировой механизм против киберугроз
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РИА Новости

Песков рассказал о попытках создать мировой механизм против киберугроз

12:35 26.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия неоднократно предлагала на международном уровне запустить механизма сотрудничества по борьбе с киберугрозой, но предложения всегда натыкались на глухую стену непонимания, заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Угрозы кибербезопасности России - это перманентное явление. Именно исходя из наличия постоянной угрозы, исходящей извне, принимаются меры по обеспечению кибербезопасности страны", - сказал он журналистам.
При этом Песков указал, что Россия неоднократно выступала инициатором и предлагала своим визави на международном уровне запуск некоего механизма сотрудничества по борьбе с киберугрозой. "Но эти наши предложения всегда натыкались на глухую стену непонимания", - заключил он.
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Дмитрий ПесковРоссияВ миреПолитика
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