Песков рассказал о попытках создать мировой механизм против киберугроз

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия неоднократно предлагала на международном уровне запустить механизма сотрудничества по борьбе с киберугрозой, но предложения всегда натыкались на глухую стену непонимания, заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Угрозы кибербезопасности России - это перманентное явление. Именно исходя из наличия постоянной угрозы, исходящей извне, принимаются меры по обеспечению кибербезопасности страны", - сказал он журналистам.
При этом Песков указал, что Россия неоднократно выступала инициатором и предлагала своим визави на международном уровне запуск некоего механизма сотрудничества по борьбе с киберугрозой. "Но эти наши предложения всегда натыкались на глухую стену непонимания", - заключил он.
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