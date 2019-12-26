Песков рассказал о попытках создать мировой механизм против киберугроз

"Угрозы кибербезопасности России - это перманентное явление. Именно исходя из наличия постоянной угрозы, исходящей извне, принимаются меры по обеспечению кибербезопасности страны", - сказал он журналистам.

При этом Песков указал, что Россия неоднократно выступала инициатором и предлагала своим визави на международном уровне запуск некоего механизма сотрудничества по борьбе с киберугрозой. "Но эти наши предложения всегда натыкались на глухую стену непонимания", - заключил он.