Женщины в декрете смогут выбрать курс повышения квалификации

"Практика показала, что правильнее, когда за человеком закрепляется просто типа сертификата, типа денежного сертификата, и он сам выбирает, какую программу переобучения он хочет для себя получить. Но, безусловно, с учетом мнения работодателя, у которого он работает. Такое закрепление денежных обязательств за человеком позволяет гораздо более гибко работать с программами", - считает Топилин.