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Женщины в декрете смогут выбрать курс повышения квалификации
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РИА Новости

Женщины в декрете смогут выбрать курс повышения квалификации

12:29 26.12.2019
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© РИА Новости / Андрей ФинтисовГорожане на прогулке в сквере
Горожане на прогулке в сквере
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Горожане на прогулке в сквере. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать программу повышения квалификации, однако им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
"Это программа, которую будет выбирать сама мама, программа, которая ей необходима. Мы из чего исходим: во время отпуска по уходу за ребенком, естественно, женщина теряет квалификацию, просто жизнь идет вперед, где-то навыки надо восстановить. Либо это просто восстановление прежних навыков в связи с тем, что изменились условия, либо это связано с тем, что женщина хочет поменять профессию, поменять место работы. И служба занятости будет организовывать работу таким образом, что это будет выбор конкретного человека", - рассказал Топилин в интервью телеканалу "Россия 24".
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Сначала, по словам министра, была задействована другая схема, однако новый вариант в этом году был реализован в работе с людьми предпенсионного возраста.
"Практика показала, что правильнее, когда за человеком закрепляется просто типа сертификата, типа денежного сертификата, и он сам выбирает, какую программу переобучения он хочет для себя получить. Но, безусловно, с учетом мнения работодателя, у которого он работает. Такое закрепление денежных обязательств за человеком позволяет гораздо более гибко работать с программами", - считает Топилин.
Министр также отметил, что со следующего года на протяжении действия нацпроекта - до 2024 года – федеральный бюджет будет выделять субъектам по два миллиарда рублей на программу повышения квалификации и переобучения тех женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком.
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Министерство труда и социальной защиты РФМаксим ТопилинОбщество
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