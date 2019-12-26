Иностранные устройства хранения данных запретили покупать для госнужд

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство РФ на два года запретило закупать для государственных нужд иностранные системы хранения данных, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как отмечается, решение принято "в целях обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в том числе используемой при реализации национальных проектов (программ)".
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"Установить запрет на допуск программно-аппаратных комплексов систем хранения данных ... , происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - говорится в постановлении.
Документ вступает в силу со дня подписания, то есть с 21 декабря, и "действует в течение двух лет".