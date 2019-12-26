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Иностранные устройства хранения данных запретили покупать для госнужд
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РИА Новости

Иностранные устройства хранения данных запретили покупать для госнужд

12:29 26.12.2019 (обновлено: 12:55 26.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство РФ на два года запретило закупать для государственных нужд иностранные системы хранения данных, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как отмечается, решение принято "в целях обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в том числе используемой при реализации национальных проектов (программ)".
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков
11 сентября, 22:40
В Минкомсвязи назвали завышенными штрафы за нарушения хранения данных
"Установить запрет на допуск программно-аппаратных комплексов систем хранения данных ... , происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - говорится в постановлении.
Документ вступает в силу со дня подписания, то есть с 21 декабря, и "действует в течение двух лет".
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