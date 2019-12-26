Иностранные устройства хранения данных запретили покупать для госнужд

Как отмечается, решение принято "в целях обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в том числе используемой при реализации национальных проектов (программ)".

"Установить запрет на допуск программно-аппаратных комплексов систем хранения данных ... , происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - говорится в постановлении.