ФАС не получала жалоб о росте цен на алкоголь перед Новым годом

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала жалоб на рост цен на алкоголь или услуги такси в предновогодний период, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"По такси жалобы не поступали. ... Что касается жалоб на рост цен на алкогольную продукцию, таких обращений в ведомство не поступало", - сообщили в ФАС.
При этом в ведомстве отметили, что жалобы о росте цен продуктов питания поступают систематически.
"Ведомство постоянно получает жалобы на рост цен на продукты питания. Отметим, цены на продукты питания, а также непродовольственные товары, в том числе, электронику, не подлежат государственному регулированию и формируются на основе рыночного механизма конкуренции", - уточнили в ФАС.
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