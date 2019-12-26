ФАС не получала жалоб о росте цен на алкоголь перед Новым годом

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала жалоб на рост цен на алкоголь или услуги такси в предновогодний период, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"По такси жалобы не поступали. ... Что касается жалоб на рост цен на алкогольную продукцию, таких обращений в ведомство не поступало", - сообщили в ФАС.

При этом в ведомстве отметили, что жалобы о росте цен продуктов питания поступают систематически.