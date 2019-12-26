Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T12:45+0300
https://ria.ru/20191226/1562874947.html
ФАС не получала жалоб о росте цен на алкоголь перед Новым годом
https://cdn25.img.ria.ru/images/152431/37/1524313783_235:0:3166:1649_1036x0_80_0_0_ed268688ddce725fe1d3e7aa207209f0.jpg
РИА Новости

ФАС не получала жалоб о росте цен на алкоголь перед Новым годом

12:45 26.12.2019
37
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПокупатель в отделе алкогольной продукции гипермаркета "Ашан"
Покупатель в отделе алкогольной продукции гипермаркета Ашан
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала жалоб на рост цен на алкоголь или услуги такси в предновогодний период, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"По такси жалобы не поступали. ... Что касается жалоб на рост цен на алкогольную продукцию, таких обращений в ведомство не поступало", - сообщили в ФАС.
При этом в ведомстве отметили, что жалобы о росте цен продуктов питания поступают систематически.
"Ведомство постоянно получает жалобы на рост цен на продукты питания. Отметим, цены на продукты питания, а также непродовольственные товары, в том числе, электронику, не подлежат государственному регулированию и формируются на основе рыночного механизма конкуренции", - уточнили в ФАС.
Традиционные блюда новогоднего стола
23 декабря, 17:04Новый год—2020
Росстат заявил о подорожании новогоднего стола россиян
100000
Обсудить 0
Федеральная антимонопольная служба РФЭкономика
Рекомендуем
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин рассказал, что ограничивает рост российской экономики
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Глава Минтруда не видит рисков роста уровня безработицы в 2020 году
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Глава СПЧ планирует встретиться с правозащитниками из Германии
Школьная столовая
СК проверит данные о массовом отравлении школьников в Уфе
Вид на Спасскую башню Кремля на Красной площади в Москве
Песков оценил, каким был 2019-й год для Кремля
Киевский вокзал в Москве. Архивное фото
В Москве проверят Киевский вокзал после звонка о минировании
Экс-директор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров в Басманном суде
Фигурант дела Baring Vostok женится в СИЗО "Медведь"
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Отношения России и Грузии оставляют желать лучшего, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: вмешательство третьих стран не разрешит конфликт в Ливии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев освободил от должности торгпреда России в Индии Тарасюка
Горожане на прогулке в сквере
Женщины в декрете смогут выбрать курс повышения квалификации
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля
Президент РФ Владимир Путин приветствует игроков перед началом предновогоднего товарищеского матча Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади
Владимир Путин в матче Ночной хоккейной лиги
Сотрудники Росгвардии
Неизвестные напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии
Президент Турции Тайип Эрдоган
Эрдоган: конвенция Монтре не будет распространяться на канал "Стамбул"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Греческий винодел назвал максимальную дозу алкоголя на Новый год
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
01:43Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
01:40Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
01:30Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
01:30В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
01:27Не стало нашей мамы. Прощальное слово "Современника"
01:19Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек
01:15Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"
Лента новостейМолния