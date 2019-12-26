Россия готова к диалогу с Великобританией, заявил Песков

"Президент Путин всегда говорит о своей готовности к диалогу со всеми во имя налаживания добрых отношений, основанных на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды. Точно такой же подход распространяется и на наше видение российско-британских отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия к диалогу с Великобританией и были ли попытки наладить отношения Лондона и Москвы со стороны Джонсона.