Россия готова к диалогу с Великобританией, заявил Песков

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда говорит о готовности к диалогу для налаживания отношений, основанных на взаимном уважении, этот подход распространяется и на российско-британские отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией, но признал трудности в попытках продвинуть их вперед.
"Президент Путин всегда говорит о своей готовности к диалогу со всеми во имя налаживания добрых отношений, основанных на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды. Точно такой же подход распространяется и на наше видение российско-британских отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия к диалогу с Великобританией и были ли попытки наладить отношения Лондона и Москвы со стороны Джонсона.
Говоря об инициативах по нормализации отношений стран со стороны Джонсона, Песков отметил, что не может вспомнить таковых в настоящий момент.
"Вместе с тем, на ум приходят только его весьма недружественные и порой резкие и недипломатичные высказывания в адрес нашей страны и в адрес руководства нашей страны - такое, действительно, в памяти осталось", - добавил Песков.
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