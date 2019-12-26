Доклад о компромиссах общества и власти передали Путину, заявил Фадеев

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что доклады его коллег, в том числе члена Совета Николая Сванидзе о формировании компромиссов в практике реализации конституционного права граждан на свободу собраний, переданы президенту Владимиру Путину.

Доклад Сванидзе был представлен на встрече президента с СПЧ 10 декабря. Позже в СМИ со ссылкой на Фадеева появилась информация о том, что подготовленный Сванидзе доклад не передан главе государства, так как нуждается в доработке. Но сам Фадеев заявил РИА Новости, что это домыслы, передача документа президенту – серьезная процедура, на это требуется время.

"Доклад передан, как и почти все документы, которые были представлены членами Совета", - сказал в интервью РИА Новости Фадеев.

По его словам, в докладе указаны предложения к разным министерствам, ведомствам. "Одним из самых заметных, ярких предложений в нем стало введение большого жетона для сотрудников Росгвардии, полиции, на котором были бы указаны данные для его идентификации, например, номер. Если кто-то будет нарушать правила задержания, потом можно будет найти нарушителя", - пояснил глава Совета.

"Также у Сванидзе есть идея о регламенте по согласованию проведения публичных мероприятий. На согласованных акциях, митингах, почти никогда не бывает никаких проблем, и все это понимают. Проблемы бывают только на тех акциях, которые не согласованы. И нужно как-то этот регламент согласования продумать", - поделился он.