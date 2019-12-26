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Доклад о компромиссах общества и власти передали Путину, заявил Фадеев
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РИА Новости

Доклад о компромиссах общества и власти передали Путину, заявил Фадеев

12:21 26.12.2019 (обновлено: 12:22 26.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что доклады его коллег, в том числе члена Совета Николая Сванидзе о формировании компромиссов в практике реализации конституционного права граждан на свободу собраний, переданы президенту Владимиру Путину.
Доклад Сванидзе был представлен на встрече президента с СПЧ 10 декабря. Позже в СМИ со ссылкой на Фадеева появилась информация о том, что подготовленный Сванидзе доклад не передан главе государства, так как нуждается в доработке. Но сам Фадеев заявил РИА Новости, что это домыслы, передача документа президенту – серьезная процедура, на это требуется время.
"Доклад передан, как и почти все документы, которые были представлены членами Совета", - сказал в интервью РИА Новости Фадеев.
По его словам, в докладе указаны предложения к разным министерствам, ведомствам. "Одним из самых заметных, ярких предложений в нем стало введение большого жетона для сотрудников Росгвардии, полиции, на котором были бы указаны данные для его идентификации, например, номер. Если кто-то будет нарушать правила задержания, потом можно будет найти нарушителя", - пояснил глава Совета.
"Также у Сванидзе есть идея о регламенте по согласованию проведения публичных мероприятий. На согласованных акциях, митингах, почти никогда не бывает никаких проблем, и все это понимают. Проблемы бывают только на тех акциях, которые не согласованы. И нужно как-то этот регламент согласования продумать", - поделился он.
Фадеев отметил, что общая идея Сванидзе заключается в том, чтобы минимизировать число несогласованных акций и согласовывать все, что можно согласовать, за исключением провокаций.
Валерий Фадеев
24 декабря, 23:38
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