Фадеев: СПЧ будет настаивать на выработке мягкой политической культуры

"В части взаимодействия силовиков и протестующих активистов, у нас эта культура не выработана. Что можно, а что нельзя? Общество тоже должно выработать свою точку зрения – можно ли хватать полицейского за жилет или нельзя? Я вот человек консервативный и считаю, что не надо хватать полицейского ни за что – ни за шлем, ни за жилет, ни толкать его", - пояснил глава Совета.