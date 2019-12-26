Фадеев: СПЧ будет настаивать на выработке мягкой политической культуры

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) будет настаивать на выработке мягкой политической культуры в России, сообщил глава Совета Валерий Фадеев.
"Если нет никакого вреда – ни физического, ни морального – ну зачем человека сажать в тюрьму? Это не контроль на уровне законодательства, это вопрос политической культуры, которую надо вырабатывать. И мы должны настаивать на выработке мягкой культуры", - сказал в интервью РИА Новости Фадеев.
По его словам, скорее всего, здесь президент РФ Владимир Путин с такой позицией не согласится.
"В части взаимодействия силовиков и протестующих активистов, у нас эта культура не выработана. Что можно, а что нельзя? Общество тоже должно выработать свою точку зрения – можно ли хватать полицейского за жилет или нельзя? Я вот человек консервативный и считаю, что не надо хватать полицейского ни за что – ни за шлем, ни за жилет, ни толкать его", - пояснил глава Совета.
Он считает, что в то же время, СПЧ должен двигать силовиков к более мягкому отношению.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.
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