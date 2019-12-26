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Фадеев опасается, что молодежь не воспримет онлайн-голосование всерьез
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РИА Новости

Фадеев опасается, что молодежь не воспримет онлайн-голосование всерьез

12:18 26.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает правильным переход на электронную систему голосования, однако опасается, что это не увеличит количество голосующих, а некоторые молодые люди будут голосовать ради развлечения, "по приколу".
"Мне кажется, это правильно. Раз уж есть технологическая возможность, почему бы не перейти на такую систему. Я не уверен, что это увеличит количество голосующих. И есть опасения, что некоторые молодые люди будут голосовать "по приколу", а это неправильно", - сказал в интервью РИА Новости Фадеев.
По его словам, политика и выборы – это серьезное дело. "И "по приколу" кого попало не надо выбирать в органы власти, даже если это региональные или муниципальные органы", - пояснил глава Совета.
"Я вижу такую опасность. Предотвратить ее можно только воспитанием, привычкой. Это должно войти в обычай, стать будничным", - уточнил Фадеев.
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