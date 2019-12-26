Фадеев опасается, что молодежь не воспримет онлайн-голосование всерьез

"Мне кажется, это правильно. Раз уж есть технологическая возможность, почему бы не перейти на такую систему. Я не уверен, что это увеличит количество голосующих. И есть опасения, что некоторые молодые люди будут голосовать "по приколу", а это неправильно", - сказал в интервью РИА Новости Фадеев.