Участников "грустной вечеринки" в Красноярске предложили наградить

КРАСНОЯРСК, 26 дек - РИА Новости. Депутат горсовета Красноярска Роман Крастелев предложил наградить за любовь к профессии исполнителей ролей слоника, собаки и свиньи, прославившихся в соцсетях как участники "самой грустной вечеринки".
Ранее в соцсетях появилось видео, на кадрах которого аниматоры в костюмах животных каждый день выходят на сцену парка Универсиады и танцуют под музыку. При этом видно, что на шоу нет ни одного зрителя. Ролик окрестили "самой грустной вечеринкой".
"Предложил представить к награждению артистов, участвующих в "грустном дэнсе" на острове Татышев, которые несмотря на совершенно идиотскую организацию так называемых фан-мероприятий честно и добросовестно работают", - написал депутат на своей странице в социальной сети Facebook.
Также Крастелев разместил в паблике свой запрос на имя исполняющего обязанности директора "Центра реализации социальных объектов" Максима Бархатова, в котором просит проинформировать, какие суммы были потрачены на организацию фан-мероприятия.
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