Участников "грустной вечеринки" в Красноярске предложили наградить

Ранее в соцсетях появилось видео, на кадрах которого аниматоры в костюмах животных каждый день выходят на сцену парка Универсиады и танцуют под музыку. При этом видно, что на шоу нет ни одного зрителя. Ролик окрестили "самой грустной вечеринкой".