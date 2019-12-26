В Японии американца арестовали по обвинению в ввозе таблеток экстази

Наркотик был упакован в пластиковые пакеты и спрятан под фальшивым дном чемодана.

Сам американец все предъявленные обвинения отрицает. По словам мужчины, его "просто попросили пронести чемодан", и он не имел ни малейшего понятия о его содержимом.