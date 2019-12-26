В Японии американца арестовали по обвинению в ввозе таблеток экстази

ТОКИО, 26 дек – РИА Новости. Полиция японской префектуры Фукуока на острове Кюсю арестовала пожилого американца по обвинению в провозе около 10 тысяч таблеток экстази, что является самой большой партией данного наркотического вещества, ввозимого через аэропорт на острове Кюсю в ручной клади.
По данным газеты "Асахи", 68-летний Арнольд Захари Пэйдж прилетел в Японию из Франции через Южную Корею 11 декабря. При осмотре его ручной клади, как сообщается, у мужчины было изъято около 4,7 килограмма таблеток экстази. Цена партии на черном рынке, по предварительным оценкам, может достигать 365 тысяч долларов.
Наркотик был упакован в пластиковые пакеты и спрятан под фальшивым дном чемодана.
Сам американец все предъявленные обвинения отрицает. По словам мужчины, его "просто попросили пронести чемодан", и он не имел ни малейшего понятия о его содержимом.
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