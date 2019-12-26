СК проверит данные о массовом отравлении школьников в Уфе

УФА, 26 дек - РИА Новости. Следственные органы Башкирии проверяют сообщение из СМИ о массовом отравлении учеников одной из школ Уфы, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
"Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного статьёй "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" после сообщения в СМИ о том, что в одной из уфимских школ массово отравились ученики",- говорится в сообщении башкирского следкома.
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Ведомство поясняет, что следователям предстоит проверить достоверность опубликованных сведений, установить и осмотреть место приема пищи школьников, опросить учащихся и работников школы, установить иные обстоятельства произошедшего.
РИА Новости пока не располагает комментариями регионального управления Роспотребнадзора.