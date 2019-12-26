СК проверит данные о массовом отравлении школьников в Уфе

"Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного статьёй "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" после сообщения в СМИ о том, что в одной из уфимских школ массово отравились ученики",- говорится в сообщении башкирского следкома.