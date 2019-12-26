СПЧ готов проверить соблюдение прав человека в Крыму, заявил Фадеев

"Вполне возможно предпримем такую поездку (в Крым). Если коллеги захотят, то почему нет? Такие вопросы решает президиум Совета", - сказал Фадеев.

По его словам, выезды в регионы для СПЧ очень важны, и эта традиция была заложена раньше. "(Экс-глава Совета) Михаил Александрович Федотов организовывал довольно много совещаний и заседаний в регионах. Мы, несомненно, будем продолжать эту работу", - пояснил правозащитник.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".