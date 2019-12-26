СПЧ готов проверить соблюдение прав человека в Крыму, заявил Фадеев

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) готов поехать в Крым, чтобы сделать заключение о ситуации с правами человека, о жизни крымчан и представить этот документ российской и зарубежной общественности, сообщил в интервью РИА Новости глава Совета Валерий Фадеев.
Ранее член СПЧ Александр Брод сообщил, что намерен проинспектировать Крым.
"Вполне возможно предпримем такую поездку (в Крым). Если коллеги захотят, то почему нет? Такие вопросы решает президиум Совета", - сказал Фадеев.
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По его словам, выезды в регионы для СПЧ очень важны, и эта традиция была заложена раньше. "(Экс-глава Совета) Михаил Александрович Федотов организовывал довольно много совещаний и заседаний в регионах. Мы, несомненно, будем продолжать эту работу", - пояснил правозащитник.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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