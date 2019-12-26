Ургант пошутил над идеей пересадить чиновников на такси

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант иронично прокомментировал слова министра финансов Антона Силуанова о возможности замены служебных автомобилей чиновников на такси.
Ургант отметил, что такая идея станет хорошим подарком таксистам к Новому году.
"Чиновники узнают много нового о себе и о своей работе", — пошутил телеведущий в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что власти изучают возможность использования агрегаторов такси для передвижения чиновников. Он заметил, что ведомство уже около двух лет разрабатывало эту инициативу. По словам министра, за это время применение агрегаторов стало менее дорогим, а такая схема — более конкурентоспособной.
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