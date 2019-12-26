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Экс-глава МИД Австрии рассказала, что с радостью встретится с Путиным
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РИА Новости

Экс-глава МИД Австрии рассказала, что с радостью встретится с Путиным

11:38 26.12.2019 (обновлено: 12:11 26.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковБывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время визита в Россию в отеле "Метрополь" в Москве
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время визита в Россию в отеле Метрополь в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время визита в Россию в отеле "Метрополь" в Москве
ВЕНА, 26 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль с радостью встретится с президентом России Владимиром Путиным и поговорит. Об этом она рассказала в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время визита в Россию в отеле Метрополь в Москве
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Экс-глава МИД Австрии назвала Путина джентльменом
"Если президент Путин пригласит меня на разговор, я, конечно, приму приглашение с большой радостью. Но у него много дел, а я в данный момент только книги пишу", - сказала Кнайсль.
Российский президент побывал на свадьбе Кнайсль в 2018 году. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин пробыл на торжестве лишь час. За это время российский лидер успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком и станцевать с невестой.
Читайте полный текст интервью с Карин Кнайсль >>
Карин Кнайсль
4 сентября, 03:16
Экс-глава МИД Австрии хочет увидеть Россию, "о которой писали классики"
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Карин КнайсльМИД АвстрииВладимир ПутинАвстрияРоссияВ мире
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