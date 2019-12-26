Экс-глава МИД Австрии рассказала, что с радостью встретится с Путиным

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время визита в Россию в отеле "Метрополь" в Москве

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время визита в Россию в отеле "Метрополь" в Москве

ВЕНА, 26 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Бывшая глава МИД Австрии Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль с радостью встретится с президентом России Владимиром Путиным и поговорит. Об этом она рассказала в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны.

Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

"Если президент Путин пригласит меня на разговор, я, конечно, приму приглашение с большой радостью. Но у него много дел, а я в данный момент только книги пишу", - сказала Кнайсль.