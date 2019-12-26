Правительство хочет максимально быстро приватизировать готовые активы

"По этим компаниям будем делать такие дорожные карты - то, какие вопросы нужно рассмотреть, чтобы в принципе могли рассматривать вопрос привлечения частных инвесторов в эти активы. Поэтому будем продавать то, что можно продать, государство будет выходить. А с остальными активами будем внимательно работать для того, чтобы их прозрачность, их готовность к потенциальным сделкам увеличивалась", - добавил министр.