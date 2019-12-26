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Правительство хочет максимально быстро приватизировать готовые активы
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РИА Новости

Правительство хочет максимально быстро приватизировать готовые активы

11:47 26.12.2019 (обновлено: 11:50 26.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Министр экономического развития РФ и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство РФ планирует максимально быстро, в 2020-2021 годах, приватизировать готовые к сделкам активы, а по остальным компаниям - сделать дорожные карты для их подготовки к продаже, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
"То, что сегодня рассматривается на правительстве, это возможность по ряду компаний - там, где компании уже готовы к сделкам - это максимально быстрый выход, 2020-2021 годы", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".
Логотип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве
25 декабря, 18:43
План приватизации на 2020-2022 годы включает 293 предприятия
Он отметил, что есть другие активы, по которым нужно еще проводить много работы для того, чтобы была возможность приватизации и выхода на публичные рынки. Это, в том числе, касается отстройки корпоративного управления, выстраивания правильных отношений с государством, субсидий, которые получают некоторые компании, уточнил Орешкин.
"По этим компаниям будем делать такие дорожные карты - то, какие вопросы нужно рассмотреть, чтобы в принципе могли рассматривать вопрос привлечения частных инвесторов в эти активы. Поэтому будем продавать то, что можно продать, государство будет выходить. А с остальными активами будем внимательно работать для того, чтобы их прозрачность, их готовность к потенциальным сделкам увеличивалась", - добавил министр.
Правительство в среду одобрило представленный Минэкономразвития план приватизации на 2020-2022 годы. Как сообщило министерство, всего в него включено 293 предприятия, в том числе семь крупных: ВТБ, "Совкомфлот", НМТП, "Росспиртпром", "Алмазювелирэкспорт", Кизлярский коньячный завод, Махачкалинский морской торговый порт. Кроме того, в первом полугодии ведомства проработают добавление в план других крупных активов.
Логотип компании Газпром
24 декабря, 19:30
"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
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Максим ОрешкинРоссияЭкономика
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