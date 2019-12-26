Экс-глава МИД Австрии назвала Путина джентльменом

"Тогда многие критиковали мой книксен. Но многим людям просто не хватает знаний о том, что мы в Европе называем "старой школой". Когда партнер делает поклон, я отвечаю комплиментом - книксеном. Это у нас внутри, нас так учили, такова традиция. Президент Путин как раз знает ее. Осталось не так много джентльменов, знающих эту традицию", - рассказала Кнайсль.