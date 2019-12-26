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Экс-глава МИД Австрии назвала Путина джентльменом
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РИА Новости

Экс-глава МИД Австрии назвала Путина джентльменом

11:27 26.12.2019 (обновлено: 12:11 26.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковБывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время визита в Россию в отеле "Метрополь" в Москве
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время визита в Россию в отеле Метрополь в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время визита в Россию в отеле "Метрополь" в Москве
ВЕНА, 26 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Президент России Владимир Путин - джентльмен, знающий традиции "старой школы", заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
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"Тогда многие критиковали мой книксен. Но многим людям просто не хватает знаний о том, что мы в Европе называем "старой школой". Когда партнер делает поклон, я отвечаю комплиментом - книксеном. Это у нас внутри, нас так учили, такова традиция. Президент Путин как раз знает ее. Осталось не так много джентльменов, знающих эту традицию", - рассказала Кнайсль.
Российский президент побывал на свадьбе Карин Кнайсль в 2018 году. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин пробыл на торжестве лишь час. За это время российский лидер успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком и станцевать с невестой.
Читайте полный текст интервью с Карин Кнайсль >>
Президент РФ Владимир Путин дарит цветы министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером
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Карин КнайсльВладимир ПутинАвстрияРоссияВ мире
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