СПЧ будет следить за практикой применения закона о СМИ-иноагентах

"Мы, несомненно, будем очень внимательно следить за практикой применения этого закона, потому что у активной части общества он вызывает обоснованное волнение. Здесь ни в коем случае нельзя перегибать палку. Я думаю, что очень многие коллеги из нашего Совета будут внимательно наблюдать за реализацией этого закона", - сказал Фадеев.