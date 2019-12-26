СПЧ будет следить за практикой применения закона о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) будет внимательно следить за правоприменительной практикой работы закона о СМИ-иноагентах, сообщил в интервью РИА Новости глава Совета Валерий Фадеев.
"Мы, несомненно, будем очень внимательно следить за практикой применения этого закона, потому что у активной части общества он вызывает обоснованное волнение. Здесь ни в коем случае нельзя перегибать палку. Я думаю, что очень многие коллеги из нашего Совета будут внимательно наблюдать за реализацией этого закона", - сказал Фадеев.
Он отметил, что логика законодателя такова: закон ведь не запрещает деятельность СМИ в России, он требует только указать, что это СМИ получает иностранное финансирование.
"Да, штрафы предусмотрены довольно крупные. Пять миллионов рублей для редакции в сегодняшних условиях - это очень серьезные деньги. Абсолютное большинство СМИ находятся в трудных условиях, и выживать им непросто. Будем следить за этим, конечно", - пояснил глава Совета.