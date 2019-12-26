Москва отобрала 20 команд для участия в цифровом акселераторе

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Экспертная комиссия в составе представителей правительства Москвы и крупных корпораций отобрала из почти тысячи заявок 20 технологических команд, которые примут участие в Московском акселераторе для предпринимателей в сфере цифровых технологий, сообщает пресс-служба столичного . Экспертная комиссия в составе представителей правительства Москвы и крупных корпораций отобрала из почти тысячи заявок 20 технологических команд, которые примут участие в Московском акселераторе для предпринимателей в сфере цифровых технологий, сообщает пресс-служба столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР).

Московский акселератор - новый проект Агентства инноваций Москвы, реализуемый при участии Фонда "Московский инновационный кластер" и при поддержке ДПИР. Первый трек проекта под названием "Цифровые сервисы", партнером которого является "Яндекс", стартует 17 января 2020 года. В ходе программы трека участники "прокачают" свои навыки, представят инновационные решения и поборются за призовой фонд в размере 10 миллионов рублей, говорится в сообщении.

"Все отобранные проекты создают цифровые продукты, востребованные в условиях стремительной цифровизации экономики и всех сфер нашей жизни. Акселератор предоставит участникам не только возможность проработать и протестировать свои технологические решения, но и внедрить их на практике, создав на их базе действующий и прибыльный бизнес", - приводит пресс-служба слова руководителя ДПИР Алексея Фурсина.

Фурсин добавил, что всем тем, кто подал заявку на участие в треке "Цифровые сервисы", но не прошел отбор, не стоит отчаиваться. Столичные власти приглашают их в треки будущего года, своевременно узнать о которых можно на сайте Московского акселератора.

По данным пресс-службы, из ТОП-20 проектов, которые примут участие в акселераторе, 40% работают в сфере ритейла, 25% ориентированы на оптимизацию логистических процессов, 20% развивают образовательные технологии, еще 15% разрабатывают технологии в сфере недвижимости.

Как отметил директор по распространению технологий "Яндекса" Григорий Бакунов, компания решила работать с Московским акселератором, чтобы стимулировать и сформировать необходимую базу для развития новых стартапов и IT-компаний в стране.

"Российских стратегических инвесторов часто упрекают в том, что они недостаточно инвестируют и покупают. Причина этого кроется в общей "недозрелости" как всего рынка, так и самих стартапов. Акселератор – один из способов "дорастить" стартапы до нужной стадии. Причем не только те, которые попадут в акселерационную программу, но и вообще в России", – цитирует представителя "Яндекса" пресс-служба ДПИР.