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Религия и мировоззрение
2019-12-26T11:18+0300
https://ria.ru/20191226/1562868479.html
Центр постинтернатного сопровождения построят под Москвой в 2022 году
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/61591/41/615914153_0:43:3501:2012_1036x0_80_0_0_a22fdbbf03029c36c485b19039128811.jpg
РИА Новости

Центр постинтернатного сопровождения построят под Москвой в 2022 году

11:18 26.12.2019
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© Фото : Scott Heavey/Getty ImagesБразильские спортсмены Ярно Маттила (справа) и Тони Алениус участвуют в паралимпийском турнире по голболу в матче против сборной Финляндии
Бразильские спортсмены Ярно Маттила (справа) и Тони Алениус участвуют в паралимпийском турнире по голболу в матче против сборной Финляндии
© Фото : Scott Heavey/Getty Images
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Уникальный Центр постинтернатного сопровождения для слепоглухих возведут в 2022 году в Подмосковье, сообщила директор Сергиево-Посадского дома-интерната для слепоглухих детей и молодых инвалидов Галина Епифанова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Планируется, что в 2022 году Центр будет введен в эксплуатацию - он должен стать лучшим в мире центром постинтернатного сопровождения", - сказала Епифанова.
По ее словам, строительство финансирует правительство Московской области и благотворители. "Константин Голощапов и Сергей Чемезов поддержали идею создания Центра (постинтернатного сопровождения - ред.)", - сказала она. Под строительство выделили 4 гектара земли рядом с домом-интернатом, "что важно для воспитанников, поскольку они привыкли к городу и смогут в нем ориентироваться".
В Центре будут проживать 100 человек в одно- и двухместных комнатах. Для них построят спорткомплекс с бассейном и залом: там можно будет тренироваться перед соревнованиями по футболу и голболу (игра с мячом для людей с нарушением зрения – ред.). В медицинском блоке жителям Центра смогут предоставить всю необходимую помощь, а в мастерских будет возможность учиться, работать и получать зарплату.
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Директор Сергиево-Посадского дома-интерната отметила, что большинство воспитанников ее учреждения не находят работу после выпуска, когда им исполняется 18 лет. "Государство дает квартиру, и в лучшем случае они просто уединенно живут в своем жилье, не работают", - сказала она.
"Этот комплекс обеспечит занятость для своих подопечных. Он очень важен для этих ребят", - подытожила Епифанова.
Ранее директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Ирина Терехина сообщала, что в 2020 году будет готов законопроект о постинтернатном сопровождении детей-выпускников детских домов.
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Сергиево-Посадский дом-интерната для слепоглухих детей и молодых инвалидов создан в 1962 году. По словам директора учреждения Галины Епифановой, на тот момент это был единственный в мире интернат для детей с тяжелыми нарушениями зрения и слуха.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеЖизнь без преградМинпросвещенияРоссия сегодняСергей ЧемезовМоскваМосковская областьРоссиярелигияОбщество
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