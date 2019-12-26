Центр постинтернатного сопровождения построят под Москвой в 2022 году

Бразильские спортсмены Ярно Маттила (справа) и Тони Алениус участвуют в паралимпийском турнире по голболу в матче против сборной Финляндии

© Фото : Scott Heavey/Getty Images Бразильские спортсмены Ярно Маттила (справа) и Тони Алениус участвуют в паралимпийском турнире по голболу в матче против сборной Финляндии

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Уникальный Центр постинтернатного сопровождения для слепоглухих возведут в 2022 году в Подмосковье, сообщила директор Сергиево-Посадского дома-интерната для слепоглухих детей и молодых инвалидов Галина Епифанова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Планируется, что в 2022 году Центр будет введен в эксплуатацию - он должен стать лучшим в мире центром постинтернатного сопровождения", - сказала Епифанова.

По ее словам, строительство финансирует правительство Московской области и благотворители. "Константин Голощапов и Сергей Чемезов поддержали идею создания Центра (постинтернатного сопровождения - ред.)", - сказала она. Под строительство выделили 4 гектара земли рядом с домом-интернатом, "что важно для воспитанников, поскольку они привыкли к городу и смогут в нем ориентироваться".

В Центре будут проживать 100 человек в одно- и двухместных комнатах. Для них построят спорткомплекс с бассейном и залом: там можно будет тренироваться перед соревнованиями по футболу и голболу (игра с мячом для людей с нарушением зрения – ред.). В медицинском блоке жителям Центра смогут предоставить всю необходимую помощь, а в мастерских будет возможность учиться, работать и получать зарплату.

Директор Сергиево-Посадского дома-интерната отметила, что большинство воспитанников ее учреждения не находят работу после выпуска, когда им исполняется 18 лет. "Государство дает квартиру, и в лучшем случае они просто уединенно живут в своем жилье, не работают", - сказала она.

"Этот комплекс обеспечит занятость для своих подопечных. Он очень важен для этих ребят", - подытожила Епифанова.

Ранее директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Ирина Терехина сообщала, что в 2020 году будет готов законопроект о постинтернатном сопровождении детей-выпускников детских домов.