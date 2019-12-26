Путин проводит заседание Госсовета. Прямая трансляция

С основными докладами выступят глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. На заседании планируется обсудить вопросы эффективного сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий.

Власти страны в последние годы уделяют сельскому хозяйству большое внимание. Так, в 2020-м на развитие АПК из бюджета выделят более 280 миллиардов рублей.