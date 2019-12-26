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Путин проводит заседание Госсовета. Прямая трансляция
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РИА Новости
Путин проводит заседание Госсовета. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит заседание Государственного совета, которое посвящено аграрной политике.
2019-12-26T13:44+0300
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Путин проводит заседание Госсовета. Прямая трансляция

13:44 26.12.2019 (обновлено: 13:57 26.12.2019)
3072
Владимир Путин проводит заседание Государственного совета, которое посвящено аграрной политике.
С основными докладами выступят глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. На заседании планируется обсудить вопросы эффективного сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий.
Власти страны в последние годы уделяют сельскому хозяйству большое внимание. Так, в 2020-м на развитие АПК из бюджета выделят более 280 миллиардов рублей.
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Государственный совет РФВладимир ПутинМоскваЭкономика
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