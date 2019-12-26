Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T11:09+0300
https://ria.ru/20191226/1562868070.html
Эксперт оценил запрет импорта электричества на Украину из России
https://cdn24.img.ria.ru/images/149167/50/1491675016_0:132:3448:2072_1036x0_80_0_0_89adc93404ea8c780b4f4fc14a303c1f.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил запрет импорта электричества на Украину из России

11:09 26.12.2019
1600
© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередач в Киеве
Линии электропередач в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередач в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Принятый на Украине закон о запрете импорта электроэнергии по двусторонним договорам является поводом для торга с Россией по условиям поставки электроэнергии, прокомментировал РИА Новости руководитель аналитического департамента брокера AMarkets Артем Деев.
Ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О рынке электрической энергии", которым запрещается импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам. В то же время кабинет министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.
Сотрудник работает на теплоэлектроцентрали в Киеве
Вчера, 08:40Сказано в эфире
"Разводимся". Эксперт о запрете импорта электричества на Украину из РФНа Украине утвержден запрет на поставки электроэнергии из России по двусторонним договорам. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов.
"По факту отказ от приобретения электроэнергии у российских производителей может быть в любой момент отменен кабинетом министров (во избежание чрезвычайных ситуаций) – то есть краткосрочные поставки возможны", - отмечает эксперт.
"Кроме того, замминистра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин уже сообщил, что Украина на данный момент технически не способна отсоединиться от энергосистемы России, так как они представляют единую систему еще со времен Советского Союза. Подписанный закон, имеющий массу способов его обойти, – это повод для дальнейшей торговли с РФ, теперь уже по условиям поставки электроэнергии", - продолжил он.
Он также добавил, что целью закона названо стремление государства обеспечить контроль цен на рынке.
Линии электропередачи во Львовской области
25 декабря, 19:31Сказано в эфире
Эксперт оценил последствия запрета Киевом импорта электроэнергии из РФПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России. В эфире радио Sputnik политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин прокомментировал ситуацию.
2222049
Обсудить 2
Владимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
Аксенов прокомментировал уголовное дело из-за поезда в Крым на Украине
Украинские гривны
У Украины кончились деньги: в стране разразился бюджетный кризис
Обиделся на пиццу: украинский политолог сбежал из студии России 1
Украинский политолог сбежал из студии "России 1"
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась
Попытка установить Рекорд России по буксировке железнодорожного состава в честь открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту на вокзале в Симферополе. 26 декабря 2019
В Крыму установили рекорд по буксировке железнодорожного состава
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил идею диалога с Грузией по примеру "нормандского формата"
Хакер
Сенатор оценил данные о подготовке США к информационной войне
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Песков заявил о наличии средств для завершения "Северного потока — 2"
Строительство газопровода Северный поток-2
Немецкие СМИ лидируют по числу публикаций о "Северном потоке — 2"
Президент Турции Тайип Эрдоган
Эрдоган: конвенция Монтре не будет распространяться на канал "Стамбул"
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
В Крыму объяснили "Слуге народа" причину воссоединения с Россией
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Новак рассказал о сроках завершения проекта "Северный поток — 2"
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Новак оценил вероятность того, что Allseas не достроит Nord Stream 2
Российский флаг у Верховной рады АРК во время референдума о статусе Крыма в Симферополе
В "Слуге народа" назвали первопричину присоединения Крыма к России
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль
Экс-глава МИД Австрии рассказала о "трещинах" в НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
01:43Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
01:40Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
01:30Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
01:30В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
01:27Не стало нашей мамы. Прощальное слово "Современника"
01:19Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек
01:15Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"
01:08Автопарк мэрии Якутска не пополнился с момента продажи джипов
Лента новостейМолния