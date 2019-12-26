Эксперт оценил запрет импорта электричества на Украину из России

Ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О рынке электрической энергии", которым запрещается импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам. В то же время кабинет министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

"Разводимся". Эксперт о запрете импорта электричества на Украину из РФ На Украине утвержден запрет на поставки электроэнергии из России по двусторонним договорам. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов.

"По факту отказ от приобретения электроэнергии у российских производителей может быть в любой момент отменен кабинетом министров (во избежание чрезвычайных ситуаций) – то есть краткосрочные поставки возможны", - отмечает эксперт.

"Кроме того, замминистра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин уже сообщил, что Украина на данный момент технически не способна отсоединиться от энергосистемы России, так как они представляют единую систему еще со времен Советского Союза. Подписанный закон, имеющий массу способов его обойти, – это повод для дальнейшей торговли с РФ, теперь уже по условиям поставки электроэнергии", - продолжил он.