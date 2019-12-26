Экс-глава МИД Австрии отметила "хорошее чутье" Путина

"Я думаю, что Владимир Путин как раз относится к тем политикам, главам государств, которые прекрасно понимают природу человека. Есть что-то, из чего она складывается, более или менее схожее в глобальном контексте. У Владимира Путина просто очень хорошее чутье", - сказала Кнайсль.