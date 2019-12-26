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Экс-глава МИД Австрии отметила "хорошее чутье" Путина
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РИА Новости

Экс-глава МИД Австрии отметила "хорошее чутье" Путина

11:06 26.12.2019 (обновлено: 12:11 26.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковБывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Архивное фото
ВЕНА, 26 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Президент России Владимир Путин обладает очень хорошим чутьем и прекрасно понимает природу человека, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
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По мнению Кнайсль, чтобы понимать политику, нужно понимать природу человека.
"Я думаю, что Владимир Путин как раз относится к тем политикам, главам государств, которые прекрасно понимают природу человека. Есть что-то, из чего она складывается, более или менее схожее в глобальном контексте. У Владимира Путина просто очень хорошее чутье", - сказала Кнайсль.
Собеседница агентства в целом охарактеризовала Путина как человека высокой квалификации, обладающего всеобъемлющими знаниями.
Читайте полный текст интервью с Карин Кнайсль >>
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Карин КнайсльМИД АвстрииВладимир ПутинАвстрияРоссияВ мире
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