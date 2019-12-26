В Хабаровске осудили члена ОПГ, у которой изъяли 400 килограммов икры

ХАБАРОВСК , 26 дек - РИА Новости. Суд в Суд в Хабаровском крае признал одного из участников преступной группы виновным в скупке браконьерски добытых осетров и приговорил его к 3,5 годам условного заключения и 150 тысячам рублей штрафа, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

Суд установил, что осужденный был участником организованной преступной группы, которая в Ульчском районе скупала у браконьеров икру и рыбу осетровых видов для дальнейшей отправки на запад страны и перепродажи. Во время обыска у участников группы изъято 400 килограммов черной икры и 900 килограммов рыбы.

"Суд признал 45-летнего мужчину виновным в незаконным обороте особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами России... Приговором суда ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина заключил досудебное соглашение с прокурором, активно сотрудничал со следствием и изобличил всех участников преступной группы. Дела в отношении еще двух участников преступной группы в настоящее время рассматриваются в суде.