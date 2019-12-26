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В Хабаровске осудили члена ОПГ, у которой изъяли 400 килограммов икры
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РИА Новости

В Хабаровске осудили члена ОПГ, у которой изъяли 400 килограммов икры

11:04 26.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ХАБАРОВСК , 26 дек - РИА Новости. Суд в Хабаровском крае признал одного из участников преступной группы виновным в скупке браконьерски добытых осетров и приговорил его к 3,5 годам условного заключения и 150 тысячам рублей штрафа, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
Суд установил, что осужденный был участником организованной преступной группы, которая в Ульчском районе скупала у браконьеров икру и рыбу осетровых видов для дальнейшей отправки на запад страны и перепродажи. Во время обыска у участников группы изъято 400 килограммов черной икры и 900 килограммов рыбы.
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"Суд признал 45-летнего мужчину виновным в незаконным обороте особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами России... Приговором суда ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина заключил досудебное соглашение с прокурором, активно сотрудничал со следствием и изобличил всех участников преступной группы. Дела в отношении еще двух участников преступной группы в настоящее время рассматриваются в суде.
Сообщается также, что дело возбуждалось по оперативным материалам, собранным сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю.
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